マンチェスター・シティはプレミアリーグ首位で容赦ない前進を続けたが、サンダーランド相手に5-3で勝利したこの異様な一戦では冷や汗もかかされた。守備の脆さと一流の決定力が際立った試合で、エンツォ・マレスカのチームは攻撃の層の厚さを示し、気迫あふれる来訪者を退けた。試合展開は振り子のように揺れ動き、シティはボール支配率57％、予想ゴール数（xG）2.76で、白熱の一戦において相手をわずかに上回った。エティハドの観客は最後まで固唾をのんで見守ることになった。

戦術面の物語を支配したのは、サンダーランドのブライアン・ブロビーによる衝撃的なハットトリックであり、これによってシティのトランジション守備の隙がたびたび露呈した。ただ、2得点を挙げたアントワーヌ・セメンヨの個の質、そして当然のように結果を残したアーリング・ハーランドが決定的だった。ホームで3失点を喫したとはいえ、シティが計16本のシュートを生み出し、5-0の連勝を維持していることは、守備構造に改善の余地がある一方で、その火力がこのリーグで依然として比類なきものであることを示している。

GK＆守備陣

G・ドンナルンマ - 5/10

イタリア人GKにとっては厳しい午後となった。最終ラインの守りに大きく助けられることはほとんどなかった。2セーブを記録したものの、3失点には失望しているはずで、とりわけサンダーランドが限られたxGから高い決定力を見せたことを思えばなおさらだ。配球は安定していたが、サンダーランドが後半に勢いを強めた時間帯、揺らぐ守備ユニットを落ち着かせるような統率力は欠いていた。

M・グエイ - 7/10

グエイは43分、セメンヨのゴールをアシストする攻撃面での質の高いプレーを披露し、高い位置でも快適に振る舞えることを示した。ただ守備では、ブロビーの動きに対して苦しむ場面もあった。貢献直後の43分に交代しており、戦術的な変更、あるいは軽い負傷が理由だった可能性が高い。

M・ヌネス - 6/10

守備的な役割で起用されたヌネスは、サンダーランドのカウンター攻撃を追うフィジカル面の要求に適応するのに苦しんだ。運動量は見せたが、相手の中央からの前進を封じるために必要なポジショナルな規律を欠いていた。チームの57％のボール支配には彼のボール循環も一役買っていたが、2失点目ではあまりにも簡単にかわされた。

J・グヴァルディオル - 7/10

グヴァルディオルは左サイドで絶えず逃げ道となり、81分にはアーリング・ハーランドの決定的な5点目を演出する重要なアシストで好パフォーマンスを締めくくった。1対1で落ち着いて対応できていた数少ないDFのひとりだったが、3度破られた守備ユニットの一員でもあった。

R・ディアス - 6/10

主将はこの日の午後を通して、フィジカルの強いブライアン・ブロビーへの対応に追われた。クリア数ではチーム最多だったが、サンダーランドの3点目ではポジションを外していた。ポルトガル代表がダイレクトかつ高強度の攻撃に対して脆さを見せる、珍しい夜となった。

MF

I・エンディアイェ - 6/10

彼にしては静かな午後だった。エンディアイェは中盤でうまくプレーをつなげたが、シティがもっと早く試合を決めるために必要だった決定的なラストパスは出せなかった。マレスカがサイドでより爆発的なスピードを求め、75分にジェレミー・ドクと交代した。

A・セメンヨ - 9/10

文句なしの主役だった。セメンヨは高い決定力を見せ、43分と57分に得点。試合が最も不安定だった時間帯にシティをリードに保ち続けた。サンダーランドのダブルボランチの背後にあるスペースを見つける能力が、両者の戦術的な差となった。

E・アンダーソン - 7/10

アンダーソンは中盤で労を惜しまない働きを見せ、シティのハイプレスを機能させた。ボール奪回で高い数字を記録し、テンポも高く保ったことで、直接ゴールに関与しなかったとはいえ、より創造的な選手たちが輝く土台を作った。

E・フェルナンデス - 6/10

9分に早々とイエローカードを受け、それが本来の激しいプレースタイルを妨げたように見えた。前半は試合のリズムをうまくコントロールしていたが、後半にサンダーランドが強度を上げると存在感は薄れた。

R・シェルキ - 8/10

試合を通して創造性の源となり、シェルキは先制点をアシストすると、その後もサンダーランドにとって厄介な存在であり続けた。ビジョンとパスの強弱は見事で、トップ下で先発した起用に十分応えた。終盤にはオライリーと交代した。

攻撃陣

E・ハーランド - 8/10

試合の大半でハーランドはバラードとダンソに抑え込まれていたが、81分に現れて決定的な5点目を決め、なぜ彼が世界最高のストライカーなのかを証明した。グヴァルディオルのクロスに反応する動きはワールドクラスで、サンダーランドの反撃の望みを完全に断ち切った。

交代出場選手＆監督

J・ドク - 6/10

ラスト15分から出場。スピードで疲れの見えたサンダーランド守備陣を広げたが、最後のボールの精度は本来のものではなかった。

N・オライリー - 6/10

シェルキに代わって終盤に投入。試合を締めくくる助けとなり、ラスト数分でもボール保持を維持した。

E・マレスカ - 7/10

マレスカは5得点と勝ち点3に満足するだろうが、サンダーランドがいとも簡単に自身の守備構造を切り裂いた点には懸念を抱くはずだ。セメンヨを先発させた判断は見事だったが、リーグ首位チームにとって守備のトランジションは依然として発展途上にある。