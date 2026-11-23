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アルバロ・アルベロア監督は、センターバックのダビド・アッフェングルーバーとカルヴィン・バッシーの活躍を喜んでいる。

フラムを率いるスペイン人監督は、先週土曜日に敵地で行われたマンチェスター・シティとの試合が1-1の引き分けに終わった後、スカイ・スポーツに語った。「二人には、フランコ・バレージとパオロ・マルディーニのようだった、なんというコンビだ！と伝えた。素晴らしい仕事をしてくれた。プレスをかけるべき場面では積極的に守り、低い位置でブロックを作って守らなければならないときには互いに助け合った。二人はリーグだけでなく、世界でも最高のセンターバックの一角だ」

「相手との過去20試合ですべて敗れていたことは分かっていたが、今回はやれると選手たちに伝えていた。そして実際に、素晴らしいプレーを見せた。今年はこのスタジアムで勝つこともできた（昨年3月、レアル・マドリーでのチャンピオンズリーグでの勝利を指す。編集部注）」

フラムはハル、コヴェントリーにそれぞれ1-0で競り勝ち、アストン・ヴィラ、ニューカッスル、そしてマンチェスター・シティとそれぞれ1-1で引き分け、プレミアリーグで5試合連続無敗となった。イタリア人のエンツォ・マレスカ監督が率いるチームは、決定的な得点機を二つしか作れず、リーグ最多の9得点を挙げているノルウェー人センターフォワード、アーリング・ハーランドもゴールを決められなかった。

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この試合の最優秀選手に選ばれたオーストリア人のダビド・アッフェングルーバーは2001年生まれ。昨夏の移籍市場でスペインのエルチェから1200万ユーロで加入した。

来る12月31日に27歳になるカルヴィン・バッシーは、今季終了時に契約満了を迎える。ただ、フラムはアオスタ生まれのイタリア系ナイジェリア人選手との契約を、さらに1シーズン延長するオプションを持っている。