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マンチェスター・シティはブライトンとの緊迫した一戦を2-2で終え、PK戦の末にカラバオカップでの勝ち上がりを決めた。エティハドで繰り広げられた激しい戦術戦では、今夏加入した選手と若手有望株の双方が際立ったパフォーマンスを見せた。

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マンチェスター・シティは、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンとの激闘を2-2で終えた後、PK戦を4-3で制し、カラバオカップの次ラウンドに進出した。戦術的に複雑な展開となった一戦は、30分にアウェーのブライトンがマリック・ヤルクイエのゴールで先制。しかし、その10分後にマテオ・コヴァチッチが落ち着いたフィニッシュで同点とした。後半も互いに得点を奪い合い、開始早々にジョルジニオ・ルターがブライトンを再びリードさせたが、72分にシティのDFヴィトール・レイスがゴールを決め、決着はPK戦に持ち込まれた。

シティはラヤン・シェルキを攻撃の中心に据え、ハーフスペースを支配しようとした。ボール支配率では57％を記録したものの、エンツォ・マレスカ率いるチームはブライトンの効率的なカウンターを抑えきれず、決定機を3度許した。PK戦は本拠地エティハド・スタジアムのファンにとって緊張の展開となった。コヴァチッチのキックはセーブされたが、ジェロニモ・ルジがヤシン・アヤリとルイス・ダンクのキックを止める活躍を見せ、ホームのシティがPK戦を4-3で制して勝ち上がった。

GK＆守備陣

ジェロニモ・ルジ：8点

90分間で2失点を喫したものの、最も重要な場面で違いを生み出した。被ゴール期待値が2.03だった90分間で重要なセーブを4回記録。さらにPK戦で2本を止め、シティを次のラウンドへ導いた。

リコ・ルイス：6点

複数の役割をこなす持ち味を発揮し、試合の大半で中央に入り込んで中盤に数的優位をもたらした。68分にはブロックされたシュートを1本放った。シティが守備の安定を求める中、76分にアブドゥコディル・フサノフと交代した。

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ヴィトール・レイス：9点

センターバックとして圧倒的なパフォーマンスを見せた。72分に貴重な同点ゴールを決めただけでなく、正確なパス（58本）や守備対応（16回）など、複数の項目でチーム最多を記録。最終ラインの中心を担った。

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マルク・グエイ：7点

レイスの隣で落ち着いたプレーを見せた。43分にはCKからヘディングシュートを放ち、得点に迫ったが、ブロックされた。ルターと渡り合うために必要なフィジカル面の強さを発揮し、チーム全体でのデュエル75回勝利に貢献した。

中盤

マテオ・コヴァチッチ：7点

いつもどおり相手のプレスをかわす力を見せ、40分にはシティの1点目を決めて1-1とした。ただ、PK戦ではキックをセーブされ、一時はシティの勝ち上がりが危うくなったため、評価はやや抑えられた。

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アイユブ・ブアディ：6点

前半はダブルボランチの一角として安定したプレーを見せた。シティのリズムを保つのに貢献したが、マレスカが両サイドの戦術的な配置を調整するため、ハーフタイムにアイト＝ヌーリと交代した。

ニコ・オライリー：6点

技術力の高さを垣間見せた若手だが、選手が密集する中央で十分に存在感を示すことはできなかった。中盤で精力的にプレーした後、87分にエンソ・フェルナンデスと交代した。

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攻撃陣

フィル・フォーデン：7点

右サイドでプレーし、最後のパスが必ずしも通ったわけではないものの、常に脅威となった。PK戦ではプレッシャーに動じず、先攻のシティの1人目として確実に決めた。

ラヤン・シェルキ：8点

ピッチ上で最も積極的に好機を生み出した。チーム最多の6本のシュートを放ち、ジェイソン・スティールを何度も脅かした。PK戦でもキックを成功させており、90分間を通じてシティの攻守の切り替えからの攻撃に欠かせない存在だった。

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アラン・エリアス：5点

左サイドのアタッカーとしては比較的目立たない試合となった。前半終了間際に枠を外れるシュートを1本放ったが、ブライトンのコスティーニャとの1対1では突破に苦しんだ。61分にジェレミー・ドクと交代した。

フロイド・サンバ：5点

最前線に入ったが、ボスカリのマークを振り切るのに苦労した。枠内シュートはなく、ビルドアップへの関与も限られ、ハーフタイムにライアン・マカイドゥと交代した。

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交代選手＆監督

ラヤン・アイト＝ヌーリ：6点

ハーフタイムにブアディに代わって出場。サイドに幅と活力をもたらし、シティが後半に反撃する中でブライトンの守備を横に広げた。

ライアン・マカイドゥ：6点

ハーフタイムにサンバに代わって出場。攻撃に異なる特徴をもたらしたものの、統率されたブライトンの低い守備ブロックを前に、明確な得点機を得るのは難しかった。

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ジェレミー・ドク：7点

61分にエリアスに代わって出場。持ち前のスピードで即座にブライトンを押し下げた。PK戦でもキックを決めた。

アブドゥコディル・フサノフ：6点

最後の15分間でリコ・ルイスに代わって出場。終盤に決勝点を狙うブライトンに対し、守備の右サイドを安定させた。

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エンソ・フェルナンデス：7点

終盤にオライリーに代わって出場。試合の締めくくりに向けて中盤に落ち着きをもたらし、PK戦でも自信を持ってキックを決めた。

エンツォ・マレスカ：7点

大幅な選手入れ替えは裏目に出かねない賭けだったが、ハーフタイムに2人を交代させたことでシティは主導権を取り戻した。守備への切り替えには依然として懸念が残る一方、PK戦でチームが見せた精神的な強さは、その手腕を評価できる材料となった。