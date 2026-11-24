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マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は、チャンピオンズリーグでの対戦を前に、ナポリにとって勝利は望めないかのようなマッシミリアーノ・アッレグリ監督の見方を退けた。イタリア人の同胞は、欧州最高峰の競争の厳しさに目を向けるより先に不満を口にしがちだと指摘している。

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マレスカ監督、アッレグリ監督の劣勢論を否定

マレスカ監督は、ナポリを率いるアッレグリ監督が試合前に打ち出した見方をすぐさま否定した。エティハド・スタジアムでの重要なチャンピオンズリーグの一戦を前に、 アッレグリ監督はナポリにとって「極めて厳しい」試合になると語り 、決勝トーナメント進出に必要な勝ち点は別の試合で得なければならないと示唆した。試合前の記者会見で母国語を使って話したマレスカ監督は、セリエA首位チームの指揮官による弱気な発言に即座に反論した。

「アッレグリが厳しい試合だと言っている？ イタリアでは泣き言を言うのがかなり得意だからね」とマレスカ監督は冗談交じりに語った。『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えた。「私はまったくそう思わない。勝ち点3の価値は、我々にとってもナポリにとっても同じだ。トリノ戦やラツィオ戦で見たような強いナポリを予想している。厳しく、難しい試合になるだろう。チャンピオンズリーグだし、イタリアのチームと対戦するのはいつだって難しいからだ」

不振のシティ、戦術面のバランス回復を目指す

シティは欧州の舞台で4試合3勝と好成績を残している一方、 国内では最近、調子を落としている 。イングランド王者は現在、プレミアリーグで4試合勝利がなく、開幕からの全勝とは対照的だ。マレスカ監督は、チャンピオンズリーグのリーグフェーズで8位以内に入り、2月のプレーオフを回避するには、公式戦最初の10試合で見せた安定感を取り戻さなければならないと痛感している。

「公式戦最初の10試合ほどでは保てていたが、今は少し失っているバランスを取り戻さなければならない」と指揮官は説明した。スタッフにとって最大の懸念は、期待得点と実際の結果の隔たりだという。「数字を見れば、攻撃では多くのチャンスをつくり、守備では相手にほとんどチャンスを与えていない。勝てなかったプレミアリーグの4試合では、我々の期待得点は約8、被期待得点は約3.5だった。だが実際には4得点7失点だ。何が問題かは明らかだと思う」

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イタリアのサッカー界にも苦言

マレスカ監督は目の前の試合の戦術だけでなく、現在のイタリアサッカーについても率直な見解を示した。春にはイタリアのクラブから接触を受けたが、ナポリではなかったと明かしたシティの指揮官は、イタリアのサッカー文化が近代化に抵抗しすぎていると考えている。若い才能を起用する勇気の欠如が国内のサッカーの発展を妨げていると主張。停滞が続いた結果、イタリア代表は近年の主要大会への出場を逃してきたとの見方を示した。

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「今の状況にあるのなら、変えるべきことはたくさんある。勇気を持たなければならない」とマレスカ監督は語り、現状では「何も変わらない」とナポリ方言も交えて強調した。「イタリアは全般的に古いものに強く縛られている国だ。だが、ほかの国が前進しているのに自分たちがそうしなければ、取り残される。若い選手たちをプレーさせなければならない。イタリアの若い世代に才能が乏しいとは思わない。もしそうなら、我々の育成の仕方が悪いからだ。ワールドカップに出場できなかったときこそ変革の機会だが、それでも何も変わらない」

ナポリのスターにとって感慨深いエティハド帰還へ

ナポリの選手としてエティハドに戻るケヴィン・デ・ブライネにとって、この試合は感慨深いものになるだろう。マレスカ監督はベルギー人司令塔を高く評価し、獲得可能な主要タイトルをすべて手にしたシティでの伝説的な存在だと認めた。デ・ブライネがイタリアで安定した活躍を見せられずにいる理由を外から判断するのは難しいとしつつも、その世界最高水準の能力と、カウンターで古巣を苦しめる可能性を警戒している。

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「彼はシティの歴史上、最も重要な選手の一人だ。ここですべてを勝ち取り、選手としても人としても素晴らしい。ナポリでなぜ本来の力を発揮できていないのかは分からない。内側からでも判断は難しいのだから、外からならなおさらだ。私に言えるのは、彼が成功を望んでいる素晴らしい人物だということだ」とマレスカ監督は締めくくった。