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マンチェスター・シティはプレミアリーグで2位に浮上したが、首位アーセナルとの勝ち点差は6のまま。エミレーツで2度リードを手放し、リーグ戦は4試合連続で勝利がない。

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エンツォ・マレスカ監督率いるチームは前半、相手を上回るボール保持率を記録。34分にはヨシュコ・グヴァルディオルのパスをアーリング・ハーランドが決めて先制した。しかし、そのリードはわずか6分しか続かず、ミケル・メリーノが頭で落としたボールをカイ・ハヴァーツがヘディングで押し込んだ。

シティは後半開始から3分後に再び勝ち越す。アユブ・ブアディのスルーパスを受けたエンソ・フェルナンデスがカウンターから決め、2-1とした。だが、そこからはアーセナルが主導権を握り、後半のボール保持率は63％に達した。ヴィクトル・ギェケレシュはヘディングをポストに当て、さらに決定機を逃したが、83分にユリエン・ティンバーがCKから同点弾を決めた。ゴールはVARの確認後も認められた。シティに訪れた最大の決勝機はアディショナルタイム終盤だったが、グヴァルディオルの至近距離からのヘディングはブロックされた。

以下、GOALがエミレーツでのマンチェスター・シティの選手たちを採点する。

GK＆DF

ジャンルイジ・ドンナルンマ（6/10）：4本のシュートをセーブ。前半にはティンバーとノニ・マドゥエケのシュートを止め、後半にはブルーノ・ギマランイスの遠距離からのシュートも防いだ。CKからのティンバーの同点弾には、もう少しうまく対応できたはずだ。終盤には治療を受け、異議で警告も受けた。

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マテウス・ヌネス（6/10）：右サイドバックで先発し、ボールを持っても堅実だった。35本中30本のパスを成功させ、クロスから序盤のハーランドのヘディングをお膳立てした。一方、ティンバーの同点弾につながるCKを与えた。

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アブドゥコディル・フサノフ（7/10）：シティの守備陣で最も頼りになった。最後尾でのタックルを含む10回の守備アクションを記録し、5回のクリアと1回のブロックも見せた。

マルク・グエイ（6/10）：フサノフとともに守備で忙しく動き、10回の守備アクションと4回のクリアを記録。パスから前半のジェレミー・ドクのシュートをお膳立てした。アディショナルタイムには警告を受けた。

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ヨシュコ・グヴァルディオル（7/10）：左サイドバックからハーランドの先制点をアシスト。セットプレーでも脅威となり、ヘディングで3本のシュートを放った。最後の1本はアディショナルタイムに至近距離から放ったものの、ブロックされた。

MF

アユブ・ブアディ（7/10）：年齢を感じさせない落ち着きを見せた。スルーパスでフェルナンデスを抜け出させ、シティの2点目を演出。39本中37本のパスを成功させた。

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エリオット・アンダーソン（7/10）：ブアディとともに献身的に働き、ボールを失う場面も少なかった。43本中39本のパスを成功させ、遠距離から2度シュートを狙った。アディショナルタイムにはFKがわずかに枠を外れ、決勝点に迫った。

エンソ・フェルナンデス（8/10）：素早いカウンターの仕上げ役となり、シティに再びリードをもたらした。5回のFKを獲得した一方、前半にはファウルを繰り返して警告を受け、67分に交代した。

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FW

イリマン・エンディアイェ（7/10）：シティで最もドリブル突破の脅威となり、14回中9回を成功させた。シュートはダビド・ラヤにセーブされ、前半には時間稼ぎで警告を受けた。77分に交代した。

ジェレミー・ドク（7/10）：序盤に打撲を負ったが、その後もアーセナルの守備陣に仕掛け続けた。シュートでラヤにセーブを強い、エンディアイェにはチャンスを演出。ティンバーに髪を引っ張られたが、相手に罰は与えられなかった。67分にフィル・フォーデンと交代した。

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アーリング・ハーランド（8/10）：確実なフィニッシュで先制点を挙げた。遠距離からのシュートでもラヤにセーブを強い、空中戦は5回中4回に勝利。守備でも8回のアクションを記録した。

途中出場＆監督

フィル・フォーデン（6/10）：ドクに代わって出場し、2度のチャンスを創出。終盤のグヴァルディオルのヘディングにつながるクロスも供給した。

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ニコ・オライリー（6/10）：フェルナンデスに代わって出場し、9本のパスをすべて成功。ティンバーが警告を受けることになったFKも獲得した。

マテオ・コヴァチッチ（6/10）：77分にエンディアイェに代わって出場。ボールタッチはわずか4回だったが、そのうちの1回から終盤のハーランドのシュートをお膳立てした。シュートはブロックされた。

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エンツォ・マレスカ（6/10）：チームは2度リードしたが、2-1とした後は守備位置を下げ、後半はアーセナルに押された。2位浮上は多少の慰めになるものの、リーグ戦で勝利のない状態は続いている。