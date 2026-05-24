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マンチェスター・シティ対アストン・ヴィラの視聴方法：テレビ放送局、オンラインライブ配信、キックオフ時間、両チームの最近の調子

マンチェスター・シティ 対 アストン・ヴィラ
マンチェスター・シティ
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プレミアリーグ

マンチェスター・シティ対アストン・ヴィラの視聴方法と最新チームニュースを一覧でまとめました。

Voetbalzoneでは、この試合のテレビ放送とオンラインライブストリーム情報をまとめています。

マンチェスター・シティ対アストン・ヴィラ戦の放送・配信情報です。

オランダではViaplayでライブ視聴できます。以下にプレミアリーグ試合の配信・放送情報をまとめます。

Viaplay

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チームニュース＆メンバー

マンチェスター・シティ vs アストン・ヴィラ 予想スタメン

4-1-4-1
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
フォーメーション
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL
4-2-3-1
25ジャンルイジ・ドンナルンマ5ジョン・ストーンズ15マーク・グエイ27マテウス・ルイス33ニコ・オライリー11ジェレミー・ドク20ベルナルド・シウヴァ47フィル・フォーデン42アントワーヌ・セメンヨ10ラヤン・シェルキ9アーリング・ハーランド40マルコ・ビゾット2マティ・キャッシュ5タイロン・ミングス4エズリ・コンサ22イアン・マートセン26ラマーレ・ボガード27モーガン・ロジャーズ6ロス・バークリー19ジェイドン・サンチョ24アマドゥ・オナナ18タミー・エイブラハム
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL
4-1-4-1
マンチェスター・シティ

先発メンバー

アストン・ヴィラ

マネージャー

  • ジョゼップ・グアルディオラ
  • ウナイ・エメリ

負傷者および出場停止

    マンチェスター・シティは、GKドンナルンマ、DFクサノフ、ゲヒ、ヌネス、オライリー、MFドク、ロドリ、コバチッチ、シルバ、セメニョ、FWハーランドの布陣。 マンチェスター・シティに負傷者や出場停止者はいない。アストン・ヴィラはアリソン・エドワーズとブバカール・カマラが負傷で欠場する。 エメリ監督は、GKマルティネス、DFキャッシュ、ディニェ、トーレス、コンサ、MFティエレマンス、リンデロフ、ブエンディア、ロジャース、マクギン、FWワトキンスの先発を予定している。 キックオフ直前に変更があれば更新します。

    負傷者および出場停止選手

    負傷者および出場停止

    • 欠場選手なし

    負傷者および出場停止

    最近の調子

    マンチェスター・シティは直近5試合で3勝2分。プレミアリーグではクリスタル・パレスとブレントフォードをそれぞれ3-0で下した。 直近はAFCボーンマスと1-1で引き分けたが、5月初めのエバートン戦でも3-3と引き分け、守備の課題が露呈した。5試合で10得点・5失点。

    アストン・ヴィラは直近5試合で3勝。リヴァプールに4-2、ヨーロッパリーグ（EL）でノッティンガム・フォレストに4-0、ELのフライブルク戦でも3-0と、攻撃力が光る。 この期間の敗戦はトッテナム戦（1-2）のみで、バーンリーとは2-2で引き分けた。

    両チームの対戦成績

    直近の対戦は2025年10月のプレミアリーグで、アストン・ヴィラがホームで1-0と勝利した。直近5試合は2勝ずつで互角だ。2024年4月にはシティがホームで4-1と大勝している。 さらにヴィラは2024年12月にもホームで2-1で勝利し、両チームの拮抗を示した。

    順位

    現在、プレミアリーグではシティが2位、ヴィラが4位。最終戦の結果が最終順位に直結する一戦だ。

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