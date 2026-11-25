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ペップ・グアルディオラは、クリスティアーノ・ロナウドがふさわしい形で代表を去れるよう、本人とポルトガル代表の双方に意見の相違を解消するよう求めた。マンチェスター・シティの前監督は、歴史的な功績を残した選手が、しこりを残したままではなく、堂々と代表を去るべきだと考えている。

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グアルディオラが求める、ふさわしい幕引き

グアルディオラが、 ロナウドのポルトガル代表での今後 を巡る議論に言及した。代表でのキャリアを敬意ある形で終えるには、双方が協力しなければならないという。ブラジルのレジェンド、ロマーリオのYouTubeチャンネルでの対談で、戦術家として知られるグアルディオラは、選手が残してきた功績のためにも、円満な結末に向けた双方の努力が必要だとの考えを示した。

ベテラン指揮官は、ロナウドが母国にとって極めて重要な存在だったと強調し、 代表を去る際 にもその功績にふさわしい形が必要だと訴えた。「ポルトガルサッカー連盟は、クリスティアーノ・ロナウドのキャリアが尊厳ある形で終わるようにしなければならない。クリスティアーノ・ロナウドがこのような形でポルトガル代表を去るべきではない。こんな形で彼を送り出してはいけない」と語った。

「並外れた選手がいる。クリスティアーノ・ロナウドはその一人だ。だからこそ、この状況は正さなければならない。実際に正すかどうかは私が関知することではないが、絶対にそうしなければならない。そうだ。彼がサッカー界で成し遂げたことには、別の結末がふさわしい」

双方に歩み寄りを求める

グアルディオラにとって、関係修復は一方だけの努力で実現するものではない。望ましい結末には、双方が謙虚になり、歩み寄る必要がある。ロナウドには歴史的な代表キャリアの終え方を自ら決める権利があると強く支持する一方、意地を張って適切な別れを妨げてはならないとも強調した。「ふさわしい別れを実現するには、双方が努力する必要がある。クリスティアーノ・ロナウドには自らの望む形で去る資格があると理解しなければならない」と訴えた。

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グアルディオラは、緊張した関係を長引かせるのではなく、ロナウドが母国のサポーターの前で温かく祝福されながら送り出されるべきだと考えている。ただし、功績に目が向けられるよう、5度のバロンドール受賞者自身にも一歩を踏み出し、残るわだかまりの解消に協力するよう求めた。「母国の人々の愛情を感じられるような祝福の場があるべきだ。そして彼自身も率先して『過去に区切りをつけよう』と言わなければならない」と付け加えた。

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一時の不和で色あせない功績

より長い目で見れば、代表での最後の時期が難しいものになったり、個人間で一時的な摩擦が生じたりしても、国際舞台で20年以上にわたって積み重ねてきた輝かしい功績は損なわれないとグアルディオラは考えている。忘れ去られるのが早いこともあるサッカー界だからこそ、運営に携わる人々も、ファンも、選手も、キャリア全体を見渡して評価する責任があると主張した。

「1カ月や2カ月の出来事、あるいは一人か二人との意見の相違や誤解を理由に、キャリア全体を判断すべきではない。功績に満ちたキャリアは大切に守られるべきだ。真に頂点を極めた偉大な選手は、堂々と去るにふさわしい。第一に、彼らはサッカーに捧げてきたすべてによって、その権利を得たからだ。サッカー界には、彼らの功績を認める義務がある」

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次世代に示すべき姿

グアルディオラは、ロナウド自身の功績に加え、母国のサッカーに残した文化的な影響も強調した。ポルトガルが、国外で最も名高い同国のスポーツ選手のキャリアをどう締めくくるかは、これからの数十年、赤と緑のユニフォームを着ることを夢見る若い才能すべてに、強いメッセージを送ることになる。

「彼は本人やポルトガルだけでなく、将来のポルトガルの選手たちにとっても、信じられないほど重要な存在だった。第二に、ピッチに立ち始めた子どもたちのためでもある。彼らは『ロマーリオやクリスティアーノ・ロナウド、リオネル・メッシ、パオロ・マルディーニ、あるいは歴史に名を残すほかの偉大な選手たちのようにキャリアを終えたい』と言うかもしれない」とグアルディオラは語った。