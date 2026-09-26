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マンチェスター・シティ会長が沈黙を破り公式声明で反論：「彼らにチャンスは与えない」

マンチェスター・シティ
プレミアリーグ
イングランド

彼は何と言ったのか？

マンチェスター・シティの会長ハルドゥーン・アル・ムバラク氏は、土曜日、クラブのサポーターに向けてメッセージを発信し、プレミアリーグ規則における財務違反に関してクラブに向けられた告発をめぐる法的手続きが継続していることを認め、クラブの潔白を証明するという経営陣の姿勢を強調した。

マンチェスター・シティは、同クラブに向けられた115件の告発のうち114件で財務違反による有罪判決を受けたとする、『ジ・アスレティック』紙が報じた情報を受け、公式声明を発表した。

アル・ムバラク氏は次のように述べた。「私が家族に伝えたのはこうだ。プレミアリーグの手続きはまだ終わっていない。クラブの潔白を証明するという我々の確信と決意は、いまなお揺るがない」

同会長は、法的手続きの機密性ゆえに事案の詳細を全面的に議論することはできないと説明し、この件に関して2023年と2025年に発表されたマンチェスター・シティの過去の声明を参照するよう促した。

アル・ムバラク氏は、この事案を取り巻く混乱と表現したものにクラブが影響されることはないと強調し、サポーターを安心させようとした。

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同氏は次のように語った。「我々はともに困難を乗り越え、それらを克服してきた。いまだ多くの者が我々のクラブの歩みを妨げようとしている。彼らにその機会を与えるつもりはない」

マンチェスター・シティの会長は、クラブがその歩みを続けていくことに期待していると強調してメッセージを締めくくり、こう付け加えた。「この国際親善試合期間の後には、素晴らしい時が我々を待っている」

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