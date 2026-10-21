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サイモン・ジョーダンが、財務規則違反に関してチェルシーは実際にはマンチェスター・シティよりも「違反の規模が大きく、悪質だ」と主張し、激しい議論を巻き起こした。元クリスタル・パレスのオーナーであるジョーダンは、ロンドン西部の同クラブが、現在マンチェスター・シティに向けられているほどの世間の厳しい監視や激しい非難をほとんど受けずに済んでいると考えている。

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アブラモビッチ時代の違反に再び注目

このほど、プレミアリーグがマンチェスター・シティに対する財務関連の115件の容疑のうち114件を有罪とする裁定を下したことを受け、注目は一時的に再びスタンフォード・ブリッジへ向かった。シティは疑惑を強く否定し、裁定に対して控訴しているが、この余波でイングランドのトップリーグにおける過去の支出を巡る議論が再燃した。

ロマン・アブラモビッチが2003年にクラブを買収してからの在任期間中、チェルシーは主要タイトルを21回獲得した。厳格な支出規制が導入される前、クラブは潤沢な資金援助を受けていた。しかし、現在のオーナーであるブルーコが自主申告したことで、2011年から2018年にかけて、チェルシーの利益のために第三者を通じて支払われた未申告の4750万ポンドが明らかになった。

報道によれば、これらの違反にはスカウトや幹部、エデン・アザール、ウィリアン、ネマニャ・マティッチらの獲得取引が関わっており、1075万ポンドの罰金と、執行猶予付きの1年間の移籍禁止処分が科されたのは今年に入ってからだ。チェルシーはまた、別のユース選手登録に関する違反により、アカデミーでの選手獲得を即時に9カ月間禁止され、75万ポンドの罰金も科された。

ジョーダン氏、過去の違反に「本当の怒り」を求める

元クリスタル・パレス会長のジョーダン氏は、『ピアーズ・モーガンのアンセンサード』に出演し、チェルシーと比べてシティに向けられる世間の反発が不釣り合いに大きいのではないかと疑問を呈した。エンツォ・マレスカ監督率いるチェルシーは現在、厳しい視線にさらされているが、ジョーダン氏は、ロンドン西部の同クラブが違反を犯したのは、すでに資金力を持つ強豪としての地位を確立した後だったと主張した。

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「公平さを重んじ、マンチェスター・シティのチームは不公平な方法で作られたと考えるなら、私が興味深いと思うのは、不公正なルールを導入しておいて、人々が不公正に振る舞っても驚くべきではないということだ」とジョーダン氏は述べた。「なぜチェルシーには本当の怒りが向けられないのか。チェルシーにはマンチェスター・シティに決して許されなかったことが許されていた。それでも、その輪に入ることを許されてから6年後に、なお不正をしていた」

Getty Images

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「つまりチェルシーはその輪に入り、望むだけ金を使えた。その後マンチェスター・シティが現れると、人々は『いや、君たちは入れない。今から扉を閉める』と言ったんだ」

トップリーグでの覇権に至る異なる道筋

ジョーダン氏の主張の核心は、両クラブが台頭した時期の違いにある。チェルシーは現代の支出規則が厳格に適用される前に成功の基盤を築いたが、その数年後にも違法な財務上の行為に手を染めていた。

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「だがチェルシーはすでにその輪の中にいて、5年後もなお不正をしていた」とジョーダン氏は続けた。「だからチェルシーは実際にはマンチェスター・シティよりも重大な違反を犯している。マンチェスター・シティはそもそもその輪に入ることを許されず、入るために不正をしなければならなかったからだ。そう考えるなら、チェルシーにも怒りを向けるべきだ」

こうした過去の違反があったものの、プレミアリーグは最終的に、第三者を通じた支払いが正式に申告されていたとしても、チェルシーは収益性と持続可能性に関する規則を順守できていたと判断した。さらに、クラブが自主申告し、調査に全面的に協力したことも、最終的な処分を大幅に軽減した。

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シティは控訴の結果待ち、チェルシーは処分への対応続く

Getty Images

マンチェスター・シティは独立委員会の有罪裁定に対して控訴し、現在は法的な争いの渦中にある。この手続きの結果によって処分の実際の重さが決まり、今後何年にもわたってプレミアリーグの規制のあり方を変える可能性がある。

一方、チェルシーはトップチームに対する執行猶予付きの移籍禁止処分が発動されかねない状況で、クラブ運営を続けなければならない。アブラモビッチ時代の過去の違反についてはリーグによる処理が終わったが、さらなる処分を避けるため、財務規則の完全な順守を徹底する必要がある。