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ナポリがマンチェスター・シティと2-2で引き分けたチャンピオンズリーグの一戦で、ケヴィン・デ・ブライネはエティハド・スタジアムに感動的な帰還を果たし、熱烈な歓迎を受けた。試合後、ナポリのマッシミリアーノ・アッレグリ監督はMFを「並外れた選手」と称賛し、1月のPSVアイントホーフェン移籍を巡って強まる憶測にも言及した。

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エティハドへの感動的な帰還、白熱のドローで幕

デ・ブライネはエティハド・スタジアムに感動的な帰還を果たし、ナポリはチャンピオンズリーグのリーグフェーズで マンチェスター・シティと2-2で引き分けた 。ホームのサポーターはかつての中心選手を熱烈に迎え、後半にピッチを去る際にも拍手を送った。

デ・ブライネは2025年夏にシティを離れ、フリーでナポリに加入した。古巣との対戦では75分間プレーし、アッレグリ監督がアンドレ＝フランク・ザンボ・アンギサと交代させた。35歳のデ・ブライネがタッチラインへ向かうと、シティの観客は立ち上がって温かい拍手を送った。

アッレグリ監督、拍手を受けたデ・ブライネを称賛

試合後、『Sky Sport Italia』の取材に応じたアッレグリ監督は、ベテランMFの交代を決めた際に寂しさを感じたと認めた。年齢を重ねても、ベルギー代表MFの落ち着いた技術は指揮官に強い印象を残している。

「残念ながら、年齢には誰も逆らえない。それでも彼は並外れた選手だ」とアッレグリ監督は語った。「今日は彼を交代させるのが寂しかった。ボールを持っているときにミスをすることがほとんどないからだ。デ・ブライネやルカ・モドリッチのような選手は、サッカーを愛し、この競技を称賛する人々にとって特別な存在だ」

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ベルギー代表のベテラン司令塔に移籍の噂

デ・ブライネがイングランドで感傷的な夜を過ごす一方、今後の去就を巡る憶測は強まっている。ベルギー代表MFとナポリの契約は2027年6月まで残っているものの、複数の報道は1月の移籍市場が開けばイタリアを離れる可能性を指摘している。

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報道によれば、PSVは契約満了の6カ月前に司令塔をオランダへ迎えるため、 幹部レベルでの交渉を開始した 。エヴァートンも、冬に同MFの獲得に動くという意外な可能性が取り沙汰されている。デ・ブライネは今季のセリエAでもナポリの先発に定着し、4ゴール1アシストを記録しているが、契約状況からシーズン途中の補強候補として注目を集めている。

ナポリ指揮官、デ・ブライネの残留を予想

PSVによる獲得の動きを巡る報道が増すなかでも、アッレグリ監督はデ・ブライネがシーズン途中にナポリを離れることはないと自信を示した。イタリア人指揮官は、クラブ内で話し合うとしたうえで、MFの姿勢を称賛した。

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「クラブと話し合うつもりだが、彼は非常にプロ意識の高い男だ。6月までは残ると思う」とアッレグリ監督は語った。

冬の移籍市場を前に交渉が続いていると報じられるなか、PSVがデ・ブライネを早期に引き抜けるのか、それともアッレグリ監督の望みどおりシーズン終了まで残るのかは、今後数週間で決まることになる。