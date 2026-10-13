あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
翻訳者：

マンチェスター・シティへの処分をめぐるジェラードの驚きの見解：誰も予想しなかったスタンス

スティーブン・ジェラード
プレミアリーグ
リヴァプール
マンチェスター・シティ
イングランド

リバプールのレジェンドも被害者の一人

リバプールの元キャプテン、スティーブン・ジェラードは、プレミアリーグでマンチェスター・シティに向けられている財務規則違反の問題について、同クラブに厳しい処分を下すよう求めた。1部リーグへの降格や過去のタイトル剥奪にとどめるのではなく、数年間の出場停止、補強の禁止、一定期間にわたる勝ち点の減算を課すべきだと提案している。

番組「オーバーラップ・デイリー」での発言で、ジェラードは競争の公正さとプレミアリーグの評判を守るため、抑止力のある措置を取る必要性を強調した。シティへの処分の可能性をめぐる議論は続いており、同クラブは向けられた疑惑を否定している。

この問題はジェラードにとって特別な意味を持つ。1998年から2015年までリバプールでプレーした彼は、2013-2014シーズンのプレミアリーグ優勝争いで敗れ、マンチェスター・シティがタイトルを手にした。そして当時のチームの敗退は、シーズン終盤のチェルシー戦での有名なつまずきと結びつけられている。

それでも元リバプールのキャプテンは、リーグタイトルを取り戻すことや、さかのぼってメダルを受け取ることを望んではいないと明言した。現役時代にこのタイトルを獲得できなかったという事実は受け入れており、あのシーズン終盤に起きたことはすでに乗り越えていると説明した。

ジェラードは、マンチェスター・シティの降格だけでは十分な処分にならないと述べた。チームはすぐに上位争いに戻ってくる可能性があり、また同クラブが1部リーグにいることで、昇格を争うクラブとの競争の公正さにも影響が出るとの見方を示した。

次の試合
LAS

LAS

UEFAチャンピオンズリーグ

2026年10月14日

LIV

LIV

MCI

MCI

UEFAチャンピオンズリーグ

2026年10月14日

PSG

PSG

さらに、処分はクラブに向けられている違反の規模と、それが行われたと疑われている期間に見合ったものであるべきだと付け加えた。

ジェラードは、提案する処分には移籍禁止と、一定の期間にわたる勝ち点減算を含めるべきだと説明した。この問題に断固として対処することは、こうした違反の再発を防ぎ、財務規則はすべてのクラブに適用されるという明確なメッセージを他のクラブに送るために不可欠だと強調した。

元リバプールのスターは最後に、サッカーの利益のためにはこの問題を可能な限り早く決着させ、プレミアリーグの信頼性を守る抑止力のある処分を課す必要があると改めて述べた。また、もしリバプールがこの問題の当事者であれば、クラブへの帰属意識から異なる立場を取っていたかもしれないと言及しつつ、大会の評判を守ることこそ優先されるべきだとの考えを示した。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー