マンチェスター・シティは、終盤のゴールで健闘したサウサンプトンを下し、FAカップ決勝に進出した。

マンチェスター・シティはサウサンプトンとの準決勝を2-1で制し、FAカップ決勝進出を決めた。チャンピオンシップのサウサンプトンは粘り強い守備で試合終了15分前に先制したが、シティはジェレミー・ドクとニコ・ゴンサレスのゴールで逆転した。シティは決勝でチェルシー対リーズの勝者と対戦する。

ティジャニ・ラインダースとネイサン・アケを先発起用したシティは、前半を無得点で終えた。開始直後にはラインダースがポストを叩くリバウンドシュートを放ち、スタンドを沸かせた。

サウサンプトンはレオ・シエンツァの鮮やかなシュートでネットを揺らし、ファンは熱狂したがオフサイドで得点は取り消された。

前半はシティがボールを支配したものの、決定機は作れなかった。メンバーの入れ替わりが激しく、連携不足が目立った。サウサンプトンは堅い守備で耐えた。

後半はより攻防が激化した。右SBフェローズがシュートかパスか迷った末にボールをクリアされ、好機を逃した。

シティも攻勢を強めたが運に恵まれず、レインダースのシュートはセーブされ、オランダ代表のもう一発もポストわずか外れた。

オマル・マルムシュや元PSVのサヴィーニョもシチズンズの先制点は奪えなかった。試合終了15分前、フィン・アザズの鮮やかなカーブがゴール上隅に突き刺さり、0－1で突然リードを許した。

遠征組のセインツ・ファンを落胆させたが、シティはドクの運の良いシュートで即座に同点に追いついた。さらにニコの鮮やかなミドルでウェンブリーが沸き、2－1とした。