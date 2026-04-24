マンチェスター・シティは、ペップ・グアルディオラの後任候補をすでにリストアップしている。

移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によると、グアルディオラ監督がマンチェスター・シティを去る場合、エンツォ・マレスカ氏が後任の最有力候補だ。

昨年末にも、当時チェルシーを率いていたマレスカへの関心が報じられ、その後彼は解任された。

解任の理由はクラブ首脳との対立だった。後任のリアム・ローゼニオールも23試合で退任し、クラブを去っている。

マレスカは以前シティでアシスタントコーチやユース監督を務め、チェルシー就任前にはレスターを率いてチャンピオンシップ優勝に導いた。しかしそのレスターは現在3部に降格している。

マンチェスター・シティ以外にも複数のイタリアクラブが興味を示しているが、ロマーノはクラブ名を明かしていない。マレスカは2021-22シーズンにパルマを率いた経験もある。

2027年夏まで契約があるグアルディオラが今季限りで退任するとの噂も高まっている。55歳のスペイン人監督は2016/17からシティを率い、多くのタイトルを獲得した。

元バルセロナ選手はチャンピオンズリーグで1度、イングランドリーグで6度優勝した。今シーズンもマンチェスター・シティは優勝圏内にあり、アーセナルと接戦を続けている。