マンチェスター・シティは出遅れたが、アーセナルを追走している。

マンチェスター・シティはブレントフォードFCに3-0で勝利し、優勝争いで貴重な白星を挙げた。1試合未消化ながら、首位のアーセナル（勝ち点76）とは2ポイント差だ。

ペップ・グアルディオラ監督率いるチームは試合開始直後から鋭く攻め込み、一方のブレントフォードはカウンターを狙った。 ブレントフォードも欧州カップ戦出場を狙い、カンファレンスリーグとヨーロッパリーグのどちらにもチャンスがあった。

28分にはハーランドがドクのバックパスを受けてシュートしたが、ブレントフォードのブロックに阻まれ、GKケレハーがキャッチ。前半はスコアレスで折り返した。

後半もシティは攻勢を強め、セメニョとドクのドリブルがチャンスを創出するも、決定機には至らない。

60分、シティが報われた。ドクはショートコーナーで一度ボールを失ったが、運も味方につけデンマーク人選手2人をかわし、左足で遠目からカーブをゴール隅に沈めた。

試合終了15分前、ハーランドが追加点。セメニョのクロスをヒールで合わせ、運も味方して今季25得点目。シティは粘り強く戦い、勝利を手にした。

アディショナルタイムにはオマル・マルムシュが3点目を決め、シティはアーセナルとの勝ち点差を2に縮めた。アーセナルは日曜にウェストハム戦に勝てば再び5差に広げられる。