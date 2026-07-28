自らを「世界最大のクラブ」と称するレアル・マドリーは、世界最高の選手たちの獲得に動く――これは長年にわたるクラブの自己認識だ。ここ数週間、マンチェスター・シティのロドリと結びつけられているのも、大きな驚きではない。というのも、このゲームメーカーはスペインのW杯制覇後に大会最優秀選手に選ばれており、この受賞によって遅くともレアルがこの件に向き合う必要に迫られたからだ。もっとも、30歳の彼を本当に獲得することがマドリーにとって良いアイデアなのかは、また別の話である。

ロドリが現在レアルの候補として取り沙汰されているのは、ブンデスリーガの2人のスター、マイケル・オリーズ（バイエルン・ミュンヘン）やヤン・ディオマンド（RBライプツィヒ）と並んでだが、その大きな理由のひとつが、またしてもフロレンティーノ・ペレス会長の存在にある。ペレスは6月初旬、対立候補エンリケ・リケルメとの激しい選挙戦を繰り広げ、その末に余裕をもって会長職の続投を決めた。 そしてファンやクラブ会員に対し、今夏にメガトランスファーを実現すると大見得を切り、トップスター獲得へ1億5000万ユーロのオファーを出す意向を示していた。

「このオファーはクリスティアーノ・ロナウドやカカ級の選手に向けたものだ」とペレスは公言した。だが、最終的には華やかさも創造性も得点の匂いも、はるかに小さい話となった。フリアン・アルバレスをその金額でアトレティコ・マドリーから獲得しようとしたものの、同じ街のライバルはレアルのそのオファーを、もしかすると本気ではなかったのかもしれないが、容赦なく素早く拒絶した。その後、レアルは移籍市場でいくつかの動きを見せたが、無冠の2年を経たファンに黄金時代を夢見させるような決定的な一手はなかった。まず復帰したのはジョゼ・モウリーニョで、サンティアゴ・ベルナベウでの前回在任中にタイトルも獲得した一方、ペップ・グアルディオラ率いるバルセロナとの永遠のライバル対決では多くの場合、後れを取っていた。

レアル、ここまで移籍市場でのインパクト不足

レアルはマルク・ククレジャ（チェルシー）とデンゼル・ダンフリース（インテル）を合計7500万ユーロで獲得し、さらにフリーでイブラヒマ・コナテ（リヴァプール）も加えた。加えて、31歳でロドリよりも年上のベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティ）もフリーで加入し、経験豊富な戦力が増えた。それでも、予告されていた移籍市場での“爆発”は起きていない。そして、そのインパクトをもたらし得るのが、当然ながらロドリの加入ということになる。

2024年に負った十字じん帯断裂の後でもなおロドリが保っているプレーの質、そしてアメリカ、カナダ、メキシコで行われた大会で改めてそれを印象的に示した事実を考えれば、もし市場に出るのであればレアルが獲得に動くべきだという見方には十分な根拠がある。 Sky Sportによれば、シティは2027年に満了する契約の延長オファーを提示しているが、現時点でスカイブルーズとの合意には至っていない。同じ報道では同時に、2030年までレアルと契約する内容のオファーがロドリに届いているとも伝えている。現在は5000万～6000万ユーロのオファーが準備されているようだ。

Getty Images

ただし、このレアルの関心そのものを否定する別の報道もある。スペインのスポーツ紙ASはクラブ内部の情報筋の話として、ロドリへの関心とされるものは、スペインのW杯での成功と結びついているだけだと伝えている。トニ・クロースとルカ・モドリッチの退団後、レアルが間違いなく痛感していた中盤の司令塔として彼がマドリーに来ることになれば、新監督モウリーニョのゲームプランは完全にひっくり返ることになる。

ロドリを加えれば、30歳の彼が試合を速めるべき時と落ち着かせるべき時を支配し、すべての攻撃が彼を起点に始まるポゼッションフットボールになる。一方でレアルは、カルロ・アンチェロッティの下で始まって以降、最近では相手にボールを持たせることに何の問題もなく、ビニシウス・ジュニオールとキリアン・エンバペのスピードを生かした切り替えの局面を狙うチームへと変化していた。

マレスカ、ロドリ離脱について「休養し、回復しなければならない」

だからこそ、そもそもロドリがレアルの監督とそのスタイルに合うのかが大きな疑問のひとつとなる。そして、取り沙汰されている移籍金1億ユーロが30歳の選手に対して高すぎないかという点も、もうひとつの論点だ。それでもこの夏のロドリは、まだ良い数年を残しているような印象を与えており、その価格を十分に正当化し得る存在にも映っていた。また、アトレティコ・マドリーでの過去がありながらも、ロドリ本人はたびたびレアルでプレーする意思が十分にあるかのような印象を与えていた。

「自分がアトレティコでプレーしていたことは、レアルでプレーする妨げにはならない。同じ道を歩んだ選手はほかにもいる」。このように彼は春に含みを持たせて語り、ゲームメーカーのスペインの首都帰還をめぐる最初の憶測を呼び起こした。

ただ、先週にはクラブから、彼が直ちに背中の手術を受けなければならず、ひとまず復帰時期未定で離脱するとの発表があった。「彼は月曜日に手術を受ける。その後は休暇が必要で、休養し、回復しなければならない。そしてまた我々のもとに戻ってくる」とシティのマレスカ監督は説明した。火曜日にはスカイブルーズが手術の成功を発表している。「クラブの全員が彼の一日も早い回復を願っている」とクラブは声明で記した。

ただし、彼が本当にマンチェスターへ戻るかどうかは分からない。背中の手術があったとはいえ、レアルに加えてパリ・サンジェルマンもすでにロドリ獲得に動いていると、RMCは伝えている。フランス王者の中盤はヴィティーニャ、ファビアン・ルイス、ジョアン・ネヴェスで非常に充実しているにもかかわらずだ。チャンピオンズリーグ2連覇という実績が、そのことを雄弁に物語っている。

ロドリ本人は、イングランドでの7年を経てスペイン復帰を望んでいるとされており、移籍を決断させること自体は大きな障害にはならないだろう。また所属クラブ側も、彼の退団という考えに次第に順応しつつあるようだ。報道によれば、マンチェスター・シティは当初こそ取引に協力することを拒み、強硬姿勢を取っていたものの、Marcaの情報では現在、その構図は和らいできているという。同紙は「選手に最大限の敬意を払っているイングランドのクラブは、それが選手自身の決断であるならば、彼の退団を受け入れる」と報じている。

いずれにせよ、フロレンティーノ・ペレスは、何かを実現したい時には金銭面で十分な説得力を発揮できる人物として知られている。そして何より、彼はレアルのファンに対して、ぜひとも果たしたい約束をしているのだ。