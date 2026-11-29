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日曜日の夜、エミレーツ・スタジアムで行われたプレミアリーグ第12節のアーセナル対マンチェスター・シティは2-2の引き分けに終わった。この一戦ではアーセナルに有利に働いた物議を醸す判定が3つあり、シティの選手たちが抗議したほか、主審とビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の判断に疑問の声が上がった。

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最初の場面は前半17分に起きた。ベルギー出身のスター、ジェレミー・ドクが倒れ込み、アーセナルのDFユリエン・ティンバーにレッドカードを出すよう主審に求めた。両者が競り合った場面で、ティンバーに髪を引っ張られたと訴えたのだ。

プレーは中断されて確認が行われ、ジョン・ブルックス主審は、映像を何度も見返したVARの審判団と交信した が、ティンバーが意図的にベルギー人選手の髪を引っ張ったのか、それとも頭部付近のユニフォームをつかんだのかを確かめられるほど明確で決定的な映像はなかった。結局、主審はファウルもレッドカードも宣告しないと決めた。

髪を引っ張る行為はこれだけではなかった。53分にもドクは似た場面に遭遇し、競り合いの中でブルーノ・ギマランイスに明らかに髪を引っ張られたが、主審はファウルを取らず、この場面に介入しなかったことに疑問の声が上がった。

2つ目の場面は83分に起きた。ユリエン・ティンバーがCKからアーセナルの同点ゴールを決めたが、ペナルティエリア内で物議を醸す判定事象が2つあったとして、マンチェスター・シティの選手たちがゴールの有効性に異議を唱えた。

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1つ目は、ガブリエウ・マガリャンイスとシティのGKジャンルイジ・ドンナルンマの接触だ。ブラジル人DFが、ボールを処理しようとしたイタリア人GKに肘で接触したもので、シティの選手たちはゴール取り消しにつながり得たファウルがあったとして抗議した。

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2つ目は、ボールがネットに届く前にティンバーにハンドがあった可能性に関するものだ。この場面はVARによる確認が行われたが、主審はゴールを認め、アーセナルの同点弾が成立した。

この2つの場面への対応には疑問が呈された。VARの確認ではティンバーのハンドの可能性に焦点が当てられた一方で、ガブリエウとドンナルンマの接触は、そもそもゴールを認めるかどうかの判断に影響し得たにもかかわらず、同様の明確な確認が行われなかったためだ。

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3つ目の場面はアディショナルタイムに起きた。マンチェスター・シティのCKにヨシュコ・グヴァルディオルが飛び込んで放ったヘディングが、ペナルティエリア内でヴィクトル・ギョケレシュの手に当たった。シティの選手たちは、その手がゴールへ向かうボールを阻んだとしてPKを要求した。

VARが介入し、主審はファウルの有無を確かめるためVARルームと交信した。しかし審判団は、ボールに対応しようとした際のギョケレシュの腕は自然な位置にあったと判断し、最終的にPKは与えられずプレー続行となった。

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この引き分けでアーセナルは勝ち点を29に伸ばし、プレミアリーグ首位を維持した。一方、2位のマンチェスター・シティは勝ち点23となり、両チームの差は6ポイントのままとなった。