マンチェスター・シティはチェルシー戦の後半で圧倒し、アーセナルにさらなる脅威を与えた。

マンチェスター・シティは、優勝争いのライバルであるアーセナルがAFCボーンマスに1-2で敗れたことを最大限に利用した。 グアルディオラ率いるシティはチェルシー戦で効果的な後半を展開し0-3で勝利。首位のアーセナルは6ポイント差を保つが、シティは1試合多く残り、来週末ホームでアーセナルと対戦する。チェルシーは3連敗で6位。

前半は両チームともリスクを避け、チェルシーの守備は深く下がり、決定機は少なかった。

マンチェスター・シティも決定機を創りきれず、ライアン・シェルキのシュートはロベルト・サンチェスがセーブした。

後半開始早々、ハーランドのシュートはハトがブロック。シェルキのシュートも枠外れた。

しかし直後のチャンスは決まった。シェルキの絶妙なクロスをニコ・オライリーが頭で合わせ、サンチェスは動けず0-1。

5分後にはシェルキのスルーパスをゲヒがファーサイドに流し込み0－2。

さらに後半25分、ミスを連発していたカイセドからボールを奪ったドクが冷静に流し込み0-3。

試合は決まり、スコアは動かず0-3で終了した。

なお、ティジャニ・レインダースとネイサン・アケはシティで1分も出場しなかった。一方、センターバックで好印象を与えたハトはフル出場した。