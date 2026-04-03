マンチェスター・シティはスター選手の残留に向け、全力を尽くしている

スター選手のロドリが、今シーズン終了後もマンチェスター・シティのユニフォームを着てプレーし続けるかどうかは、まだ不透明だ。このベテランMFは、来夏の移籍の可能性を否定していない。シティはすでに、このスペイン人選手を引き留めるための最後の試みを行っている。

ロドリは重度の膝の怪我や最近の怪我のため、長期間チームを離れていた。しかし、最近は調子が上向いており、チームにとって再び重要な存在となっている。

先日、29歳のスペイン人選手はレアル・マドリードとの関連が報じられ、彼自身もその可能性を完全に否定しなかった。「アトレティコ・マドリードでプレーしたからといって、レアル・マドリードでプレーすることを妨げるものではない。他の人たちもその一歩を踏み出しているし、世界最高のクラブからのオファーを断ることはできない。スペインに戻りたいと思っている。」

移籍専門ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マンチェスター・シティは彼を引き留めるべく、新たな契約オファーを提示したとのことだ。これにより彼の将来像はより明確になるはずだが、巨額の移籍金で退団する可能性は依然として残っている。

ロマーノ氏は自身のXアカウントを通じて、最終的な決定権はロドリと彼の家族にあると伝えた。もし彼が新たなオファーを拒否した場合、マンチェスター・シティは今夏の移籍に際し、多額の移籍金を要求することになるだろう。もう一つの選択肢は、2027年夏に契約が満了した際に、フリー移籍で退団することだ。

ロドリはペップ・グアルディオラ監督率いるチームの要の一人だ。これまでシティで293試合に出場し、28ゴール、32アシストを記録している。 さらに、同クラブで12の異なるタイトルを獲得している。2022/23シーズンのチャンピオンズリーグ決勝でインテル相手に決めた唯一のゴールにより、マンチェスター・シティにクラブ史上初のチャンピオンズリーグ優勝をもたらした。