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マンチェスター・シティに所属するイタリア人GKジャンルイジ・ドンナルンマが、エティハド・スタジアムで不透明な将来に直面している。エンツォ・マレスカ監督が採用するプレースタイルに求められる形で適応できていない兆候が表れており、GKポジションで大規模な変革が行われる可能性があるなか、来シーズン終了時に退団する可能性も報じられている。

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『ジ・アスレティック』が報じたところによると、27歳のドンナルンマは2030年までクラブとの契約を残しているものの、マンチェスター・シティの将来構想に含まれていない可能性があるという。ペップ・グアルディオラ前監督の下で過ごした時期と比べ、マレスカ監督との関係性が異なっているためだ。

マンチェスター・シティは2025年9月2日、このイタリア人GKをパリ・サンジェルマンから5年契約で獲得しており、契約は2030年夏まで続く。

プレースタイルとの不適合がドンナルンマに重圧

同メディアによれば、ドンナルンマが抱える最大の問題の一つは、彼の特徴がマレスカ監督の目指す戦術、とりわけ後方からのビルドアップに合致していない点にある。報道では、このイタリア人GKはこの面で求められる貢献を果たせておらず、むしろ指揮官の構想を実現するうえで障害になりかねないと指摘されている。

『ジ・アスレティック』は、ドンナルンマが想定されるプレースタイルに明らかに適しておらず、その存在がマレスカ監督の採用したいビルドアップを妨げる可能性があると伝えた。

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このイタリア人GKは、パリ・サンジェルマン、ライプツィヒ、アストン・ヴィラとの試合で犯したミスによって批判を浴びた。その一方で、別の試合では見事なセーブを見せ、世界屈指のGKとしての価値を証明してもいる。

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以前の報道でも、ボールの扱いやビルドアップの能力はマレスカ監督のシステムにおいてドンナルンマが改善すべき点だと指摘されていた。ただし、指揮官は公の場でこのイタリア人GKの能力への信頼を強調している。

マンチェスター・シティのGK陣に変革の可能性

想定される変化はドンナルンマの去就だけにとどまらない。報道によれば、マンチェスター・シティの首脳陣はシーズン終了時にGKポジションの全面的な再編を検討する可能性があり、第2GKのジェロニモ・ルリを放出する可能性もあるという。

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このシナリオが実現し、クラブが実際に現在の2人との関係を解消すると決断すれば、新たに2人のGKを探すことになる。これは、マレスカ監督が自身の戦術的要求により適した人材を求めていることの表れといえるだろう。

高額年俸が移籍の障壁に

このイタリア人GKの市場価値は4500万〜5000万ユーロと見積もられている。しかし、移籍実現に向けた最大の障害となりうるのは高額な年俸だ。報道によれば、ドンナルンマはマンチェスター・シティで1シーズンあたり手取りで約1200万ユーロを受け取っているという。

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この金額を負担する用意のあるクラブを見つけるのは難しく、移籍先の選択肢は限られる可能性がある。

『カルチョメルカート』によれば、ドンナルンマの移籍先候補としてはサウジアラビアとトルコが引き続き挙がっている。イングランドではチェルシーとリヴァプールが獲得に関心を示す可能性があり、バイエルン・ミュンヘンも同胞マヌエル・ノイアーの後継者が必要となれば、獲得を検討する可能性があるという。