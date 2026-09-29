マンチェスター・シティのCEO、厳しい質問への回答を拒否して立ち去る

マンチェスター・シティのフェラン・ソリアーノCEOは、Sky Sportsの記者ロブ・ハリスによる厳しい主張を否定しようとしなかった。プレミアリーグの財務規則違反をめぐる告発について、説明する意向は示していない。

「プレミアリーグは今日、あなたたちがほぼ10年にわたって不正をしていたと認めました。サッカーファンに謝罪しますか？」。ハリスはマンチェスター・シティの幹部にこう問いかけた。「話すことはありません。ありがとう」。ソリアーノの返答は短かった。

続いてハリスは、マンチェスター・シティが控訴手続きで勝てるとソリアーノが信じているのかを尋ねた。「プレミアリーグは『見せかけの契約』について語っています。これは『見せかけのクラブ』なのですか？ サッカー界に対して何も言うことはないのですか？ あなたたちは長年にわたって不正をしてきた」。ソリアーノは再び「ありがとう」とだけ言い、その場を立ち去った。

ソリアーノは2003年から2008年にかけて、FCバルセロナで副会長などを務めた。スペイン出身の経験豊富な経営者は、2012年からマンチェスター・シティのCEOを務めており、同クラブは大きな問題を抱えているようだ。

プレミアリーグの公式サイトによると、マンチェスター・シティは9年間にわたってプレミアリーグの財務規則に違反していたことが、火曜日に明らかになった。これに先立ち、イングランドの強豪クラブが財務面の規則違反で実に114件の違反を犯したと認定されていたこともすでに伝えられていた。

プレミアリーグは今回、初めて声明を発表した。マンチェスター・シティには、とりわけ商業パートナーと見せかけの契約を結び、その中で当事者間の取り決めが不正確に示されていたとの非難が向けられている。これによりクラブは、書類上でコストを低く見せ、収入を引き上げることが可能になっていた。

マンチェスター・シティは、規則違反によって10億5000万ユーロの費用を監督当局の目から隠すことができた。また、財務状況は実際よりも良好に見積もられていたため、処分は長年にわたって下されなかった。