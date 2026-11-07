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リアム・デラップが育成組織時代を過ごしたマンチェスター・シティを相手に2得点を挙げた。シティは今季ここまでホームで無得点だったノッティンガム・フォレストに1-3で敗れ、プレミアリーグで3連敗を喫した。

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マレスカ監督はヨシュコ・グヴァルディオル、ルベン・ディアス、ジェレミー・ドクを再び起用した。しかし、開始6分もたたないうちにシティは先制を許す。ジャイール・クーニャがグヴァルディオルからボールを奪うと、前進して低いシュートをゴール隅に流し込んだ。18分には中盤の競り合いでザヴァー・シュラーガーがエリオット・アンダーソンに競り勝ち、ハーフウェーラインから走り出したデラップがジャンルイジ・ドンナルンマを破る強烈なシュートを決めた。シティがプレミアリーグの試合でこれほど早く0-2とリードを許したのは、2019年11月以来だった。

52分にシェルキが鮮やかなハーフボレーを決めると、シティが長く攻め込む展開となった。アウェーのシティは最終的にボール保持率78％を記録し、フォレストのペナルティーエリア内でのボールタッチ数も33対14と上回った。しかし73分、フォレストのカウンターをデラップが締めくくり、モーガン・ギブス＝ホワイトのパスをゴール上隅に豪快に蹴り込んだ。リーグ開幕から7連勝を飾ったシティは勝ち点21で2位にとどまったものの、首位アーセナルとの差は6ポイントに広がった。一方、フォレストは下位3チームから抜け出し、16位に浮上した。

以下、GOALがシティ・グラウンドでのマンチェスター・シティの選手たちを採点する。

GK・守備陣

ジャンルイジ・ドンナルンマ（5／10）：2本のシュートを防ぎ、いずれの失点も防ぎようがなかった。ただ、前半にジェームズ・マカティーの鋭いコーナーキックへの対応が不安定で、赤いユニフォームの選手が誰も触れなかったのは幸運だった。

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アブドゥコディル・フサノフ（6／10）：右サイドバックで先発。周囲の守備が崩れる中でも、問題となる場面は少なかった。90分間プレーしたが、すべての対応を切り抜けたわけではなく、前半にはダニエル・ムニョスの危険なクロスからコーナーキックを与えた。

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ルベン・ディアス（6／10）：復帰したこの試合でキャプテンマークを巻いたが、前半には自身が与えたフリーキックからクーニャにシュートを打たれ、枠の外へとそれた。フォレストの2点目では、デラップがハーフウェーラインから走り出した際、シティの最終ラインは対応できる位置にいなかった。

マーク・グエイ（6／10）：25分には左から見事なクロスを送り、エンソ・フェルナンデスに決定機をもたらしたが、得点にはつながらなかった。また、アーリング・ハーランドへのパスでシティ最初の枠内シュートを生み出した。ハーフタイムにマテウス・ヌネスと交代した。

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ヨシュコ・グヴァルディオル（4／10）：左サイドバックで忘れたい一夜となった。トラップが大きくなり、開始6分の先制点につながる場面ではクーニャにあまりにも簡単にボールを奪われた。ハーフタイムにニコ・オライリーと交代した。

中盤

エリオット・アンダーソン（6／10）：古巣への厳しい帰還となった。シュラーガーとの競り合いに敗れ、デラップに抜け出されてフォレストの2点目を許した。ただ、その後は徐々に存在感を増し、ハーランドのシュートがゴールライン上で阻まれた攻撃の起点となるパスを通したほか、ボレーシュートを放ったがマッツ・セルスの正面に飛んだ。

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エンソ・フェルナンデス（5／10）：25分にはグエイのクロスから至近距離でヘディングシュートを放ったが、枠を越えた。点差を縮めるべき場面だった。その後、ムリージョにボールを奪われてフォレストの3点目につながりかねない場面を招き、78分にフィル・フォーデンと交代する際にはブーイングを浴びた。

ラヤン・シェルキ（8／10）：シティで最も際立つ活躍を見せた。イリマン・エンディアイエにパスを通してシティ最初のチャンスをつくると、52分にはドクのクロスが相手に当たってこぼれたところを、左足の見事なハーフボレーでゴール上隅に決め、今季プレミアリーグ5点目を挙げた。

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攻撃陣

イリマン・エンディアイエ（7／10）：右サイドでシティの最も活発な攻撃の起点となった。序盤にはドクのシュートにつながるパスを送り、後半はヌネスと好連係を見せた。前方への突破でダン・ンドイェの意図的なファウルを誘い、イエローカードを受けさせた。

ジェレミー・ドク（6／10）：序盤のシュートはブロックされ、最後のパスの精度を欠く場面も多かったが、後半は存在感を示した。ムニョスの背後を突いてクロスを上げると、ボールがライアン・イェーツに当たり、シェルキの得点につながった。ウイングバックのムニョスを苦しめ、65分の交代に追い込んだ。

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アーリング・ハーランド（6／10）：41分にセルスをかわしたが、シュートはクーニャにゴールライン上で阻まれた。後半にはヌネスのクロスから放ったシュートが枠を越えた。深い位置で守るフォレストに対し、必要なボールを受ける機会は少なかった。

途中出場選手・監督

マテウス・ヌネス（7／10）：ハーフタイムにグエイと交代し、シティの右サイドの攻撃に推進力を加えた。ハーランドが枠を越えるシュートを放った場面ではクロスを供給。デラップのシュートをブロックし、終盤にはギブス＝ホワイトも止めた。

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ニコ・オライリー（6／10）：ハーフタイムにグヴァルディオルと交代し、左サイドバックから積極的に前へ出た。ドクのパスで背後に抜け出して低いボールを送り、ムリージョにクリアされた。一方、後半開始直後にはヌネスのクロスをうまく捉えられなかった。

フィル・フォーデン（6／10）：78分にフェルナンデスと交代。状況を打開しようとし、終盤にはルカ・ネッツにイエローカードを受けさせたが、フォレストが逃げ切った。

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エンツォ・マレスカ（4／10）：3人の変更は裏目に出て、再び起用したグヴァルディオルが先制点に絡むミスを犯した。チームは後半に改善したものの、開幕7連勝を飾ったシティはリーグ戦で3連敗となった。