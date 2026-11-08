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マンチェスター・シティの最近の不振に、プレミアリーグ全体で懸念が広がっている。ガリー・ネヴィル氏は、クラブがピッチ外で抱える法的な争いが、ついに選手たちの精神面に影響を及ぼし始めているとの見方を示した。ノッティンガム・フォレストに1-3で敗れる残念な結果を受け、元マンチェスター・ユナイテッド主将は、制裁の可能性を巡る絶え間ない騒ぎを無視することは、もはや不可能になりつつあると考えている。

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シティがフォレストに敗戦、アーセナルがリードを広げる

エンツォ・マレスカ監督率いるチームは土曜日、敵地でノッティンガム・フォレストに1-3で敗れ、2026-27シーズンにさらなる大きな痛手を負った。シティは現在、プレミアリーグ首位に立つ前回王者アーセナルと勝ち点6差となっている。

最近の不振は、シティの好調なシーズン序盤とは対照的だ。マンチェスターのクラブは開幕からリーグ戦7試合で7連勝を飾り、当初は手がつけられない勢いを見せていたが、突如としてパフォーマンスを落とした。

ネヴィル氏、ピッチ外の問題による影響を指摘

試合終了後、ネヴィル氏は『NBCスポーツ』に対し、厳しい制裁をめぐる不透明な状況が続いていることが、選手たちに重くのしかかっている可能性が高いと語った。クラブが世間から厳しい視線を向けられる中、この状況は大きな心理的障壁になっていると同氏はみている。

「ここ1カ月ほど、地元では誰もがその話をしている。選手たちも『どうなると思う？ もし降格になったらどうする？ 残るの？』と絶えず聞かれているはずだ」とネヴィル氏は述べた。「家族もそうした状況に耐えなければならず、代理人もその種のことを考え続けていると想像してほしい。だから、それが徐々に影響を及ぼし始める要因である可能性は否定できない」

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一方、マンチェスター・ユナイテッドの元主将は、シティがピッチ上での水準を高める必要もあると指摘した。「1試合か2試合に負けると、それを言い訳にし始めることもできる。だが、彼らはもっと良いプレーをし、試合で競り合い、戦術面でもフィジカル面でもピッチ上で改善しなければならない。

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「ただ、この4～6週間に報道面で彼らに向けられたものの重さを考えると、何らかの影響は出ていると思う」

マレスカ監督、強度不足を嘆く

ネヴィル氏が外部からの重圧を指摘した一方、マレスカ監督はチームのフィジカル面の不足に焦点を当てた。シティの指揮官は試合後、シティ・グラウンドでの前半45分間に見せた選手たちのプレー姿勢を厳しく批判した。

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「前半に相手の強度に対抗できず、デュエルでことごとく負けていれば難しい」とイタリア人指揮官は説明した。「その後に反撃しようとしても、もう遅い。こうした試合では相手の強度に対抗し、デュエルで勝たなければならない。そうでなければ、常に難しい展開になる」

マレスカ監督は、低調な立ち上がりによってチームが厳しい状況に陥ったことを認めた。「前半はデュエルやセカンドボールの面で十分ではなかった。すべてで負けていた」と付け加えた。「反撃に出ようとした時には2-0でリードされていた。サッカーでは、そこから挽回するのは常に難しい」

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マレスカ監督率いるチームに高まる重圧

シティはアーセナルとの差がさらに広がる前に、現在の不振を止める方法を見つけなければならない。114件の規則違反で有罪と認定され、降格を含む厳しい制裁の可能性が迫る中、選手たちの精神的な強さが大きく試されている。

マレスカ監督は今後の試合で、フィジカル面での即座の立て直しを求めるだろう。さらに勝ち点を落とせば、優勝への望みが損なわれるだけでなく、クラブの長期的な将来をめぐる外部からの絶え間ない騒ぎも一層大きくなる。