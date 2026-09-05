同時に、ハーランドのゴールは、マンチェスター・シティのプレミアリーグ昇格組コヴェントリー・シティとのホームゲームにおける唯一の得点でもあった。これでシティズンズは今季リーグ戦3試合目で3勝目を挙げ、ひとまず首位に立った。

ハーランドは26分、アントワン・セメンヨのアシストから得点。今季3点目となった。

シティでは高額新戦力2人がデビューを飾った。イリマン・エンディアイエ（エヴァートンFCから7000万ユーロ）と、移籍期間終盤にチェルシーFCから1億4500万ユーロで獲得された準優勝のエンソ・フェルナンデスだ。

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コヴェントリーはいまだ無得点 ランパードは敗戦を嘆く

フェルナンデスは、グアルディオラの後任であるエンソ・マレスカの中盤に難なく溶け込み、決勝点の場面でもプレーに関与。その後、セメンヨのクロスがファーサイドでハーランドの頭を捉えた。

ただ、ピッチ上で明確な優位に立ち、シュート数でも上回ったとはいえ、シティの勝利は決して盤石なものではなかった。コヴェントリーは複数の好機を逃しており、今季初得点を奪っていてもまったくおかしくなかった。

「自分たちがこの試合に負けるに値したとは思わない。相手が多くボールを持つのは予想していたが、我々は非常によく組織されていた」とアウェーチームの指揮官フランク・ランパードは語った。「相手に大きなチャンスはそれほど多くなかったし、こちらには3つの決定機があった。勝ち点を持ち帰れなかったのは、選手たちにとって気の毒だ」