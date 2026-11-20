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プレミアリーグ各クラブは、マンチェスター・シティの主要スポンサーから提訴される可能性があるリーグ幹部を資金面で支える重要な合意に達した。イングランド王者に8度輝いたシティが財務規則に違反したとする、9月の注目度の高い裁定を受けた動きだ。

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プレミアリーグ各クラブが理事会を守る案を採決

全20クラブの代表者は木曜日にロンドンで会合を開き、マンチェスター・シティのスポンサーから提訴された場合にプレミアリーグ幹部の負担を補償する案を採決した。可決には14票が必要で、BBCスポーツによると、反対したのはマンチェスター・シティとノッティンガム・フォレストだけだった。

この合意により、CEOのリチャード・マスターズに加え、理事会メンバーのアリソン・ブリテン、マイ・ファイフィールド、ダルマシュ・ミストリー、マシュー・ライダーKCの訴訟費用が補償される。シティのスポンサーが企業の名誉毀損を理由に訴訟を起こした場合、そうした補償がなければリーグに数十億ポンドの費用が生じる可能性がある。

スポンサーが反発、マスターズは重要裁定を擁護

アブダビを拠点とするスポンサーの反発は、9月の裁定後すぐに始まった。独立委員会は、収益を「人為的に水増しした」「見せかけの」契約に関する 115件の容疑のうち114件でシティの違反を認定した 。 エティハド航空は24時間以内に法的手段を検討し 、「不適切な商業上の取り決め」を強く否定。審理中にリーグ幹部から同社への連絡はなかったと主張した。

エティサラートも月曜日に声明を発表した。「エミレーツ・テレコミュニケーションズ・グループ・カンパニーPJSC［エティサラート］は、イングランド・プレミアリーグが公表した認定のうち、エティサラートに関する部分は完全に虚偽であり、名誉を毀損するものだと考えている。エティサラートは本件について、自社の権利と、それに関連する法的救済に関するあらゆる選択肢を積極的に検討している」

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9月下旬に裁定を伝えた際、マスターズは次のように擁護した。「中心的な判断によって、この期間にマンチェスター・シティで何が起きたかという事実が明らかになった。クラブが10年近くにわたってプレミアリーグの規則に組織的に違反した経緯が詳述されている。また、マンチェスター・シティに対してこの案件を追及するというプレミアリーグの決定が正しかったことも裏付けている。

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「これまでの手続きは長く困難なものだったが、リーグは事実を独立した立場から明らかにする決意を持ち続けた。クラブ自身が承認した規則が守られるようにし、大会の公正さを守ることは、プレミアリーグの重要な責務だ。リーグがすべてのクラブとファンにとって競争力があり、公平であり続けることは極めて重要だ。我々はその役割を非常に重く受け止めている。

「この懲戒案件と今回の裁定は、プレミアリーグ史上最も重大なものだ。違反に対してどのような制裁を科すべきかという重要な問題を含め、判断が残っている部分もある。委員会の裁定が出た今、リーグ、各クラブ、ファンにとって結論が明確になるよう、残りの手続きを迅速に進めることに尽力する」

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巨額の利害が絡む余波、プレミアリーグの結束が試される

今回の対立は、プレミアリーグ史上最も重大な懲戒案件を取り巻く、より広範な商業上のリスクを浮き彫りにしている。委員会の裁定文はシティによる10年近くにわたる組織的な違反を扱ったが、その表現によってリーグ幹部は強い法的反撃にさらされている。

残る18クラブはロンドンで足並みをそろえ、財務規則を執行するリーグ首脳部の権限を支持した。それでも、ノッティンガム・フォレストがシティに同調したことは、数十億ポンドが懸かる中で全クラブの合意には至っていないことを示している。

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シティの上訴と未決定の制裁で不透明な状況が続く

マンチェスター・シティは引き続き違反を否定しており、独立委員会の認定に対して 上訴した 。12週間に及ぶその手続きは2027年初めまで終わらない見通しで、イングランドサッカー界を覆う法的な不透明感はさらに長引く。

さらに、委員会は規則違反に対して シティにどのような制裁を科すか、まだ決めていない 。処分と上訴の双方に決着がつくまで、プレミアリーグはピッチ外での長期にわたる争いに直面する。