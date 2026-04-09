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ManCityGetty
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翻訳者：

マンチェスター・シティの放送情報：スカイブルーズの試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？

マンチェスター・シティ
プレミアリーグ
FAカップ
リーグカップ
チャンピオンズ リーグ

プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、国内カップ戦のマンチェスター・シティ戦を生中継で視聴できる放送局をご紹介します。

マンチェスター・シティは毎年国際サッカー界で欠かせない存在です。しかし「スカイブルーズ」の試合をすべて観たいなら、1つの配信サービスだけでは不十分です。大会ごとに放送権が異なるため、利用するプロバイダーも変わります。 

シティの試合を放送するチャンネルは以下のとおりです。

スカイブルーズの試合をテレビやライブストリームで観られる放送局は？ 

チェルシー 対 マンチェスター・シティ
U-NEXT
マンチェスター・シティ 対 アーセナル
U-NEXT

Tijjani Reijnders of Manchester City celebratesGetty Images

プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、コミュニティ・シールド、カラバオ・カップのマンチェスター・シティ戦は、テレビとライブストリームで視聴できます。

プレミアリーグの放映権は引き続きSkyが保有。Skyは全試合を生中継し、単独試合または複数試合の同時中継を選択できる。WOWやSky Goアプリでもライブ配信されている。

今すぐ登録！プレミアリーグやDFBポカールなどを視聴できるSkyは、新規加入者なら月額24.99ユーロ。

さらにSkyは2025/26シーズンからEFLカラバオ・カップの放映権も獲得。リーグカップのマンチェスター・シティ戦や下位リーグの試合も視聴できます。

プレミアリーグ
チェルシー crest
チェルシー
CHE
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI

FAカップFAコミュニティ・シールドはドイツでDAZNが独占配信し、全試合を生中継します。

あなたに最適なプランを見つけよう。今すぐ登録！

Gianluigi Donnarumma of Manchester City celebrateGetty Images

チャンピオンズリーグは複数プラットフォームで配信。マンチェスター・シティの多くはDAZNでライブ配信。ただし、各節火曜の注目カードはAmazon Prime Videoが独占配信。

2027/28シーズンからは、新しいストリーミングサービス「Paramount+」が権利の大半を取得し、放送に参入します。詳細はこちら。

シティが決勝に進出すれば、決勝は例年通り無料放送（ZDF）で視聴できます。

Amazon Prime Videoに登録する毎週火曜日のCL注目試合はPrime Videoで独占配信！

マンチェスター・シティの試合放送情報はSPOXのライブティッカーで確認しよう。

当サイトでも試合開始約1時間前より、チャンピオンズリーグなどの全試合をライブティッカーで配信します。 

マンチェスター・シティのテレビガイド：クラブ概要

設立1880年
イングランドリーグ優勝10
FAカップ優勝7
チャンピオンズリーグ優勝1
最多出場記録保持者ジョー・コリガン（公式戦574試合）
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