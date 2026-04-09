マンチェスター・シティの放送情報：スカイブルーズの試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？

マンチェスター・シティは毎年国際サッカー界で欠かせない存在です。しかし「スカイブルーズ」の試合をすべて観たいなら、1つの配信サービスだけでは不十分です。大会ごとに放送権が異なるため、利用するプロバイダーも変わります。

シティの試合を放送するチャンネルは以下のとおりです。

スカイブルーズの試合をテレビやライブストリームで観られる放送局は？

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プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、コミュニティ・シールド、カラバオ・カップのマンチェスター・シティ戦は、テレビとライブストリームで視聴できます。

プレミアリーグの放映権は引き続きSkyが保有。Skyは全試合を生中継し、単独試合または複数試合の同時中継を選択できる。WOWやSky Goアプリでもライブ配信されている。

さらにSkyは2025/26シーズンからEFLとカラバオ・カップの放映権も獲得。リーグカップのマンチェスター・シティ戦や下位リーグの試合も視聴できます。

FAカップとFAコミュニティ・シールドはドイツでDAZNが独占配信し、全試合を生中継します。

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チャンピオンズリーグは複数プラットフォームで配信。マンチェスター・シティの多くはDAZNでライブ配信。ただし、各節火曜の注目カードはAmazon Prime Videoが独占配信。

2027/28シーズンからは、新しいストリーミングサービス「Paramount+」が権利の大半を取得し、放送に参入します。詳細はこちら。

シティが決勝に進出すれば、決勝は例年通り無料放送（ZDF）で視聴できます。

マンチェスター・シティの試合放送情報はSPOXのライブティッカーで確認しよう。

当サイトでも試合開始約1時間前より、チャンピオンズリーグなどの全試合をライブティッカーで配信します。

マンチェスター・シティのテレビガイド：クラブ概要