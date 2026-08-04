マンチェスター・シティは、毎年のように国際トップフットボール界の中心的存在であり続けている。ただし、スカイブルーズの試合をすべて追いかけたい場合、1つの配信サービスだけでは足りない。大会ごとに異なる放映権パッケージが適用され、その結果、視聴できる事業者も分かれる。

シティ戦の視聴に関係する放送局は、以下の一覧で確認できる。

マンチェスター・シティの放送情報を一気にチェック：スカイブルーズの試合をテレビ・ライブ配信で見るには？

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マンチェスター・シティのプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、コミュニティ・シールド、カラバオカップ：テレビ・ライブ配信情報

ドイツ国内におけるプレミアリーグの放映権は、引き続きSkyが保有している。この有料テレビ局は全試合をライブ放送しており、個別視聴でも同時進行中継でも楽しめる。WOWまたはSky-Goアプリを通じて、マンチェスター・シティの試合をライブ配信で追うことも可能だ。

さらにSkyは、2025-26シーズンからEnglish Football League（EFL）およびCarabao Cupの権利も確保している。これにより、リーグカップでのシティの試合や下部リーグのチームとの対戦も、Skyでライブ視聴できる。

伝統あるFA CupとFA Community Shieldは、ドイツではDAZNが独占配信する。配信サービスの同社は複数年契約で権利を獲得しており、関連する全試合をライブで届ける。

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チャンピオンズリーグの放送は複数のプラットフォームに分かれている。マンチェスター・シティの試合の大半はDAZNでライブ配信される。ただし、各節の火曜日に行われる注目の1試合は、Amazon Prime Videoで独占配信される。

さらに、2027-28シーズンからは大きな変化も控えている。新たな配信事業者Paramount+がチャンピオンズリーグ中継に参入し、放映権の大部分を引き継ぐ予定だ。新たな権利パッケージの詳細は、こちらで確認できる。

マンチェスター・シティが決勝に進出した場合、その試合は従来どおり無料テレビでも放送される。その際の第一の選択肢はZDFだ。

マンチェスター・シティの放送情報を一気にチェック：スカイブルーズの試合をテレビ・ライブ配信で見るには？ SPOXのライブテキスト速報

別の方法として、当サイトを訪れていただくこともできる。スカイブルーズの一部試合――たとえばチャンピオンズリーグ――は、ライブかつフルタイムでテキスト速報を行っている。試合開催日にホームページをチェックしてもらえれば、キックオフのおよそ1時間前には速報ページが一覧に表示される。

マンチェスター・シティ テレビガイド：クラブ基本情報