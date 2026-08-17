マンチェスター・シティは毎年のように国際トップレベルのサッカー界で確固たる地位を築いている。ただし、スカイブルーズの試合をすべて追いかけたいなら、1つの配信サービスだけでは足りない。大会ごとに放映権パッケージが異なり、それに伴って配信事業者も変わる。

マンチェスター・シティの視聴に関係する放送局は、以下で一覧にまとめている。

マンチェスター・シティの放送情報一覧：スカイブルーズの試合をテレビ、ライブ配信で見るには？

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マンチェスター・シティのプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、コミュニティ・シールド、カラバオカップ：テレビ放送・ライブ配信情報

プレミアリーグの放映権は、ドイツでは引き続きSkyが保有している。この有料テレビ局は全試合をライブで放送しており、個別中継と同時進行中継のいずれでも視聴できる。WOWまたはSky-Goアプリを通じて、マンチェスター・シティの試合をライブ配信で追うことも可能だ。

さらにSkyは、2025-26シーズンからイングリッシュ・フットボールリーグ（EFL）とカラバオカップの権利も確保している。これにより、リーグカップでのシティの試合や、下位カテゴリーのチームとの対戦もSkyでライブ視聴できる。

伝統あるFAカップとFAコミュニティ・シールドは、ドイツではDAZNが独占配信する。配信サービスのDAZNは複数年の権利を確保しており、関連する全試合をライブで放送する。

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チャンピオンズリーグの中継は複数のプラットフォームに分かれている。マンチェスター・シティの試合の大半はDAZNでライブ配信される。ただし、各試合開催日には火曜日の注目カード1試合がAmazon Prime Videoで独占配信される。

さらに、2027-28シーズンからは大きな変化も予定されている。新たな配信事業者であるParamount+がチャンピオンズリーグ中継に参入し、権利の大部分を引き継ぐ。新たな放映権パッケージの詳細はこちら。

マンチェスター・シティが決勝に進出した場合、この試合は従来通り地上波でも放送される。その場合、まず頼るべきはZDFだ。

マンチェスター・シティの放送情報一覧：スカイブルーズの試合をテレビ、ライブ配信で見るには？ SPOXのライブテキスト速報

別の選択肢として、私たちのページもチェックしてほしい。チャンピオンズリーグなど、スカイブルーズの一部試合をライブかつフルでテキスト速報している。試合開催日にはホームページを確認してほしい。キックオフのおよそ1時間前には速報一覧に掲載される。

マンチェスター・シティTVガイド：クラブ基本情報