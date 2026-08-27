マンチェスター・シティは、毎年のように国際トップレベルのサッカー界で確固たる地位を占めている。ただし、スカイブルーズの試合をすべて追いかけたい場合、1つの配信サービスだけでは足りない。大会ごとに放映権パッケージが異なるため、視聴先も変わってくる。

シティ戦に関係する放送局は、以下の一覧で確認できる。

マンチェスター・シティ、放送情報をひと目でチェック：スカイブルーズの試合をテレビ・ライブ配信で放送／配信するのはどこ？

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マンチェスター・シティのプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、コミュニティ・シールド、カラバオカップ：テレビ・ライブ配信での放送

プレミアリーグの放映権は、ドイツでは引き続きSkyが保有している。 pay-TV局は全試合をライブで放送しており、単独中継またはカンファレンス形式のいずれかで視聴できる。WOWまたはSky-Goアプリを通じて、マンチェスター・シティの試合をライブ配信で追うことも可能だ。

さらにSkyは、2025-26シーズンからEnglish Football League（EFL）およびCarabao Cupの権利も確保している。これにより、リーグカップでのシティの試合や、下位カテゴリーのチームとの対戦もSkyでライブ視聴できる。

伝統あるFA CupとFA Community Shieldは、ドイツではDAZNが独占配信している。この配信サービスは複数年にわたって権利を確保しており、関連する全試合をライブで届ける。

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チャンピオンズリーグの放送は複数のプラットフォームに分散している。マンチェスター・シティの試合の大半はDAZNでライブ配信される。ただし、各節の火曜日には注目カード1試合がAmazon Prime Videoで独占配信される。

さらに、2027-28シーズンからは大きな変化も控えている。新たな配信事業者であるParamount+がチャンピオンズリーグ中継に参入し、権利の大部分を引き継ぐ予定だ。新たな権利パッケージの詳細は、こちらで確認できる。

マンチェスター・シティが決勝に進出した場合、その試合は従来通り地上波でも放送される。その場合、第一の選択肢となるのはZDFだ。

マンチェスター・シティ、放送情報をひと目でチェック：スカイブルーズの試合をテレビ・ライブ配信で放送／配信するのはどこ？ SPOXのライブテキスト速報

別の選択肢として、こちらをチェックすることもできる。SPOXではスカイブルーズの一部の試合、たとえばチャンピオンズリーグの試合をライブかつフルで速報している。試合日にはホームページをのぞいてみてほしい。キックオフのおよそ1時間前には速報ページが一覧に表示される。

マンチェスター・シティTVガイド：クラブ基本情報