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マンチェスター・シティが、プレミアリーグの財務規則違反を巡る控訴審の日程について重要な情報を得た。優勝を争うアーセナルとの大一番を控えるなか、クラブの将来を左右しかねない法廷闘争も重要な局面を迎えている。

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シティの控訴審、12月の審理日程が明らかに

10月に プレミアリーグの財務規則違反114件が認定された マンチェスター・シティは、クリスマス前に重要な控訴審を迎える。独立委員会は、クラブが2009年から2018年にかけて8億3000万ポンド超の資金提供を隠すために「偽装された」商業契約を利用し、調査を「阻止し、妨害しようと組織的に努めた」と判断した。

シティは不正行為を否定し、 直ちに控訴した 。当初、結果は2027年初めに出ると見込まれていた。しかし、元クラブ財務顧問のステファン・ボーソン氏は、もっと早く見通しが明らかになると予想している。

ボーソン氏、クリスマス前に終わる審理日程を説明

ピアーズ・モーガン氏、サイモン・ジョーダン氏とともに『Football Uncensored』に出演したボーソン氏は、予想される審理日程と、早期決着を求めるリーグ側の意向を説明した。

「12月中旬になると聞いている」とボーソン氏は語った。「日付の並びを考えると、12日に始まる可能性が高い。審理は5日から10日間ほど続くようで、クリスマス前には終わるだろう。その後、判断を待つことになる。通常なら、その判断にはかなりの時間がかかる」

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「プレミアリーグは確実に審理を迅速化したいはずだ。判断を得たうえで、処分を決める審理と、どちらに転んでも避けられない処分への控訴を今季終了前に済ませ、シティへの制裁と処分を今季中に実施できるようにしたいのだと思う」

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プレミアリーグが新たな法的争いを避けたい理由

控訴が認められなければ、罰金、勝ち点剥奪、あるいはプレミアリーグからの追放もあり得る。今季開幕時に規則集が改訂されたものの、ボーソン氏は、手続きを巡る新たな争いを避けるため、双方が日程について歩み寄った可能性が高いとみている。

「今季開幕時に公表された規則集では、規則が変更され、審理を迅速化する日程が設けられた」と同氏は説明した。「いずれにせよ、シティのような案件と控訴が標準的な日程に収まることはない。おそらく最終的に当事者間で何らかの日程に合意し、シティが今後、手続きについて異議を唱える余地がなくなったのだと思う」

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「プレミアリーグが最も避けたいのは、規則Xなどに基づいてシティが新たに法的措置を取る理由を与えることだ。そうなればシティは、従来の手続きに欠陥があっただけでなく、公正な控訴審さえ受けられなかったと主張できる。そうなれば振り出しに戻ってしまう」

アーセナルとの大一番を前に、優勝争いで重圧強まる

ピッチ上では、シティの優勝への望みは大きな打撃を受けている。公式戦直近5試合でわずか1勝にとどまり、プレミアリーグでは直近4試合のうち3試合に敗れた。

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12月の審理を前に不調を食い止めたいシティにとって、日曜日のアーセナル戦は極めて重要だ。 アーリング・ハーランドはすでに、この試合を「今季最も厳しい一戦」と表現している 。