マンチェスター・シティの参加に有力者たちが懸念を表明　UEFAは無力に見える

サッカー界の有力者たちが、マンチェスター・シティが来季チャンピオンズリーグに出場する可能性を懸念していると、BBCが報じている。匿名の関係者たちは、厳罰の可能性を抱える同クラブが、その大会や他の欧州大会で数百万ユーロを稼ぐことはふさわしくないと考えているという。

9月末には、プレミアリーグがシティについて115件中114件の告発で規則違反があったと認定したことが明らかになった。シティは2009年から2018年にかけて、商業パートナーとの見せかけの契約を通じて、換算で約10億ユーロの収入を隠していた。

シティは控訴しており、無実を主張し続けているが、英メディアは重い処分がいずれにせよ近づいていると見ている。どのような処分になるのかは、現時点ではまだ不明だ。違反の規模があまりに大きいため、比較できる前例はほとんどない。

エヴァートンは2023年、プレミアリーグの規則で認められた額を約2000万ユーロ上回って支出したとして、勝ち点10の剥奪処分を受けた。リバプールのクラブは控訴し、最終的に処分はほぼ半減されて勝ち点6の剥奪となった。

BBC は最近、複数の有力者に話を聞き、次のように伝えている。「シティが控訴に敗れ、その結果として重い制裁を科されるのであれば、欧州のトップクラブと競い合い、それに伴う経済的利益を享受することは容認できない、という感覚が広がっている」

ある情報筋は、シティのライセンスがUEFA内で議題になっていると明かす一方で、認可は最新の情報に基づいているため、できることは少ないとしている。そこでは、過去の違反に基づく制裁は考慮されない。

クラブが最低限の参加基準を満たしている場合、UEFAライセンスを拒否することはできない。過去10年間の八百長に関する有罪判決や、複数クラブの所有に関連する対立は、UEFAがライセンスを取り消す理由になり得るが、シティには当てはまらない。

もっともUEFAには、イングランドで今後下される処分を踏まえ、それでもシティが最低基準を満たしているかを確認するための手続きを開始する余地がある。こうしたシナリオは近日中にUEFA理事会とCFCBで協議される見通しだ。CFCBは、クラブがファイナンシャル・フェアプレーの規則を順守しているかを監督する、UEFAの独立財務委員会である。

それでも、そのような調査であってもシティの欧州大会参加を阻止できない可能性が高い。UEFAは2020年、2012年から2016年にかけてのFFP規則に対する「重大な違反」を理由に、シティに2年間の出場停止処分を科したことがある。だがCASは、その違反がUEFA規則上は時効になっているとして、この処分を取り消した。

「ライセンスは現在の財務実績に基づいて付与されるため、それを拒否する根拠は不明確だ」と、ある情報筋はBBC. に語っている。シティの控訴が退けられれば、同クラブは勝ち点剥奪、補強禁止、さらには降格に直面する可能性がある。

シティを巡る一連の手続きはすでに何年も続いており、制裁の求刑内容が明らかになるのが今季終了後になる可能性も十分にある。シティへの処分の重さを決める公聴会は、まだ日程すら組まれていない。そのため、今季に出場権を獲得すれば、来季のシティがチャンピオンシップとチャンピオンズリーグの両方で戦う事態も起こり得る。

また、シティが今季中にすでに勝ち点処分を受け、その影響で順位表を通じて欧州大会出場を決められなかったとしても、カラバオカップ優勝（カンファレンスリーグ）またはFAカップ優勝（ヨーロッパリーグ）によって欧州行きの切符を手にする可能性がある。そして、この可能性もまた、取材を受けた影響力のある関係者たちから不公平だとみなされている。



