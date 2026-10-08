マンチェスター・シティの危機について語ったアーリング・ハーランド「何が起ころうとも…」

アーリング・ハーランドが、マンチェスター・シティが約3週間前にプレミアリーグのファイナンシャルルール違反で114件の有罪認定を受けて以来、初めて公の場に姿を見せた。

プレミアリーグは、マンチェスター・シティがプレミアリーグのファイナンシャルルールに114回も違反したとして有罪と認定した。同クラブは先週金曜日、この告発に対して控訴している。

ハーランドは有罪認定以降、メディアに登場することを許されていなかった。ノルウェー代表の記者会見で話す予定だったが、開始直前にフレドリク・アウルスネスと交代していた。

マンチェスター・シティのストライカーは今回、Sky Sportsの取材でようやく数言を発したが、案件の内容には踏み込まなかった。

「僕たちは団結しなければならない。何が起きようとも、いつも笑っていなければいけない。ただ勝ち続けようとするだけだ。お互いに愛を示そう。僕はこの街（マンチェスター）に大きな愛情を感じているからね」

「このクラブのファンのことも大切に思っている。僕もその一人だ。今の彼らが感じていることを、僕も感じている」と、2022年夏から同クラブのユニフォームを着るストライカーは締めくくった。

今週末、マンチェスター・シティはプレミアリーグでリヴァプールと対戦する。レッズはアンフィールドで戦い、臨戦態勢を整えている可能性が高い。