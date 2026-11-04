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マンチェスター・シティはドイツで2度リードを失ったものの、勝ち点3を手にして帰路についた。この結果、エンツォ・マレスカ率いるチームはチャンピオンズリーグの順位表で8位以内に浮上した。

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マレスカ監督はブライトンとのホーム戦での敗戦を受けて先発を4人変更し、ルベン・ディアスはベンチに下がり、アーリング・ハーランドがキャプテンマークを巻いた。 ボール保持率はシティが65％だったが、シュート数はライプツィヒが14本、シティが12本。アントニオ・ヌサとダヴィド・ラウムが一晩中左サイドからシティを苦しめた。37分、ニコ・オライリーのクロスをカステロ・リュケバが自陣ゴールに入れてしまい、アウェーのシティが先制。49分にはブラヤン・グルダがエリオット・アンダーソンをかわし、リドル・バクがジャンルイジ・ドンナルンマの守るニアサイドを破って同点とした。58分にエンソ・フェルナンデスがイリマン・エンディアイのクロスを頭で押し込んだが、その3分後には途中出場のクリストファー・エンクンクが浮かせて送ったパスからヌサが再び同点に追いついた。

78分、ハーランドがアンダーソンの低い折り返しに滑り込み、決勝点を決めた。ライプツィヒとの9試合で13点目となる。シティは勝ち点9で7位となり、ライプツィヒは勝ち点3で29位のままだ。

以下、GOALがレッドブル・アレーナでのマンチェスター・シティの選手たちを採点する。

GK＆DF

ジャンルイジ・ドンナルンマ（5／10）： 後半立ち上がりにはクリストフ・バウムガルトナーの強烈なシュートを指先で見事に防いだが、その直後にバクにニアサイドを破られた。試合を通じて不安定で、序盤にはヌサの強烈なシュートを処理しきれずにバーの上へ逃れ、後半にはバクのシュートをこぼした。バーに当たって跳ね返ったラウムのFKも落下点を見誤った。

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マテウス・ヌネス（6／10）： 右SBで先発し、序盤にはゴールに向かったラウムのシュートをブロックした。だが、ピッチにいる間、シティはライプツィヒの左サイドに絶えず苦しめられた。79分にディアスと交代した。

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アブドゥコディル・フサノフ（7／10）： この夜のシティで最も頼れるDFだった。前半にはプレッシャーを受けながらラウムの危険なボールを蹴り出し、ライプツィヒの2得点のいずれにも責任はなかった。アディショナルタイムも終盤に差しかかったところで、意図的なファウルによりイエローカードを受けた。

マルク・グエイ（6／10）： 前半にはペナルティーエリア際でヌサを止め、ロムロを狙ったパスもカットした。だが、シティの最終ラインはたびたび間延びし、ライプツィヒにボール保持率から想像される以上のチャンスを作られた。

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ニコ・オライリー（7／10）： 左からのクロスでリュケバのオウンゴールを誘い、持ち前のスピードでバクにイエローカードを受けさせた。先制直後には約7メートルの距離からフリーでヘディングしたが、タイミングが合わなかった。決めていれば2-0となる場面だった。

MF

エリオット・アンダーソン（8／10）： バクの同点弾につながる場面ではグルダにかわされたが、その失点を見事に取り返した。2人の守備を突破してペナルティーエリアに入り、ハーランドの決勝点をお膳立てした。ボール奪取でも力を発揮し、約14メートルの距離からシュートを放ってバーの上に外した。83分にアイユブ・ブアディと交代した。

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エンソ・フェルナンデス（8／10）： 巧みなフリックでシェルキの序盤のチャンスを作り、グルダのシュートをブロック。さらに完璧なタイミングで走り込み、エンディアイのクロスを頭で決めて2-1とした。83分にマテオ・コヴァチッチと交代した。

ラヤン・シェルキ（7／10）： シティの攻撃で最も継続的に脅威となった。序盤のシュートは枠を外れたが、マールテン・ファンデフールトにセーブを強いる場面や、強烈なシュートをクロスバーの下側に当てる場面もあった。また、約37メートルを走ってハーランドのポスト直撃のシュートをお膳立てしたが、その場面ではオフサイドの旗が上がっていた。

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FW

フィル・フォーデン（6／10）： 前半にはカーブをかけたシュートがわずかに枠を外れ、フェルナンデスの得点につながる攻撃ではエンディアイへボールを展開した。一方、右サイドではスペースを見つけるのに苦労した。64分にジェレミー・ドクと交代した。

イリマン・エンディアイ（8／10）： 左サイドで常にパスの出しどころとなり、フェルナンデスのヘディング弾につながる完璧なクロスを供給。後半序盤にはシェルキへのパスでチャンスを作った。ラウムにイエローカードを受けさせ、83分にアランと交代した。

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アーリング・ハーランド（8／10）： キャプテンは前半のボールタッチがわずか3回。53分には至近距離からのシュートをファンデフールトに防がれたが、決勝点の場面では絶好の位置に入り、滑り込んで決めた。オフサイドの位置から放ったシュートはポストに当たり、終盤には相手に当たったシュートをゴールライン上でかき出された。

途中出場選手＆監督

ジェレミー・ドク（7／10）： 左サイドからシティの攻撃に新たな脅威を加え、シェルキのクロスバー直撃のシュートをお膳立てしたほか、ハーランドの2点目につながりかけたクロスを供給した。アディショナルタイムにはGKと1対1の場面でシュートを大きく外し、ボールを蹴り出したことでイエローカードを受けた。

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ルベン・ディアス（6／10）： ライプツィヒが3度目の同点弾を狙う中、リードを守るため試合終盤に投入された。

アイユブ・ブアディ、マテオ・コヴァチッチ、アラン（採点なし）： 勝利を守り切るため、終盤に投入された。

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エンツォ・マレスカ（7／10）： チームは長い時間にわたって守備があまりにも手薄だった。それでも、ブライトン戦の敗戦後に行った先発4人の変更とドクの投入が、シティの勝利とトップ8入りを後押しした。