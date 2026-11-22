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マンチェスター・シティがフラムと1-1で引き分けた試合で、物議を醸す判定を受け、エンツォ・マレスカ監督が審判団を批判した。守備の脆さを再び露呈したシティにとって、試合の流れを変え得たゴールの取り消しが悔やまれる結果となった。

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ハーランドの同点ゴールが取り消された理由

フラムがロドリゴ・ムニスのゴールで先制したが、マンチェスター・シティは後半にエリオット・アンダーソンが同点ゴールを決め、勝ち点1を手にした。その間の25分、ホームのシティはアーリング・ハーランドがイリマン・エンディアイのクロスをゴールラインの向こうへ押し込み、追いついたと思われた。

GKベルント・レノの手からボールがこぼれたように見え、ハーランドは得点を確信した。しかし、トム・ブラモール主審はレノがボールを保持していたと判断し、ハーランドのファウルを取った。 VARもこの判定を支持した 。

試合後に映像を確認したマレスカ監督、判定に疑問

マレスカ監督は試合終了後に映像を確認し、審判団の判定は間違っていたと不満を示した。「試合後にあのゴールを見直したが、私にはファウルではないことが極めて明らかだ。ただ、決めるのは私ではない」と語った。

シティの指揮官は、映像での確認中もハーランドが自身のプレーに問題はなかったと訴えていたことを明かした。「タッチラインから彼に聞いたが、VARで確認している間も、彼はゴールだと絶対の確信を持っていた。しかし、主審は違う判断を下した」と続けた。

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シティは未勝利が続き、フラムは対戦20連敗に終止符

勝ち点2を取りこぼしたマンチェスター・シティは、プレミアリーグで4試合連続未勝利となった。全公式戦で9試合連続無失点を逃しており、守備の脆さも依然として際立っている。

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一方のフラムは、この引き分けで2011年から続いていた シティ戦での20連敗 に終止符を打った。 アルバロ・アルベロア監督は選手たちの勇敢さを称え 、勝ち点3を手にできた可能性もあったと感じている。

「もちろん、マンチェスター・シティとの直近20試合で負けていたことは分かっていた。でも選手たちには、勇気と気概を持ってプレーすれば勝つチャンスはあると伝えた」とアルベロア監督は語った。「前回ここに来たときは［レアル・マドリーとともに］勝った。だから今回も勝つチャンスがあるかもしれないと思った。私たちは本当によくプレーした。勝てたかもしれない」

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シティの不振を止めるには早急な改善が必要

マレスカ監督には、国内での不振を食い止め、9試合連続で失点している守備を立て直すよう求める圧力が高まっている。守備の安定を取り戻すまでは、僅かな差や物議を醸す判定が引き続き大きな痛手となるだろう。

一方、シティ戦での長い連敗を止めたフラムは、大きな自信を得られる。アルベロア監督率いるチームが好内容の試合を勝利につなげるには、今回見せた勇気と気概を今後も持ち続けることが重要だ。