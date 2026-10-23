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マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督が、フィル・フォーデンを、かつて欧州サッカー界が羨む存在にした世界屈指のパフォーマンスへと戻すため、力を尽くす決意を語った。イタリア人指揮官は、エティハド・スタジアムで苦しい時期を過ごした26歳を再びサッカー界の頂点へ導くことが、自分自身の責任だと考えている。

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フォーデン、マンチェスター・シティで復調

フォーデンは国内大会での出場停止処分を終え、マンチェスター・シティで急速に復調している。26歳のアタッカーは直近2試合で4得点を記録。なかでもミッドウィークのAEKアテネ戦ではハットトリックを達成した。

この突然の好調を受け、イングランド代表のワールドカップメンバーから外れたフォーデンの代表復帰を巡る議論が再燃している。マレスカ監督は今夏、エティハド・スタジアムにやって来て以来、フォーデンの再起を優先事項としてきた。早い段階で本人と話し合い、自信を取り戻させるとともに、チームにとっての重要性を改めて伝えた。

主力選手を支える監督の務め

Getty Images

マレスカ監督は、就任後すぐにイングランド代表FWを支えるために動いたと説明した。「仕事を始めてから、フィルとは2、3回、腰を据えて話した。特に最初の頃だ。愛情という言葉が適切かは分からないが、彼がどれほど重要な存在かを示すためだった」と明かした。

「私は何年も前からフィルを知っている。だから、彼がどれほど優れた選手か分かっている。さまざまな理由で、この数年は十分な出来ではなかった。だが、フィルのような選手がいれば、チームはより良くなると思う。選手を成長させることが大事だからだ。彼が再びイングランドで最高の選手の一人になれるよう助けるのが、私の務めだ」

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シェルキとのバランスを探る

マレスカ監督はフォーデンだけでなく、23歳のプレーメーカー、ラヤン・シェルキのプレーにも磨きをかけようとしている。フランス人選手は最近、リヴァプール戦とAEK戦で見事なゴールを決め、見る者を魅了した。しかし、マレスカ監督は、その大きな才能を最大限に生かすには、シェルキがポジショニング面での規律を高める必要があると主張している。

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「現時点でラヤンは欧州最高の選手の一人だ」とマレスカ監督は語った。「彼が適切な位置にいるとき、つまり我々がライン間にいる彼を見つけられたときは、常に危険な存在になる。彼はボールが好きで、盛んに動きたがるため、たいていは適切でない位置にいる。だが、適切な位置にいれば、常に我々の武器になる」

土曜日のアストン・ヴィラ戦を前に、マレスカ監督は、かつて共にプレーしたアレッサンドロ・デル・ピエロやジネディーヌ・ジダンといったレジェンドとの比較を口にした。「サッカーに35年間携わってきて、多くのものを見られたのは幸運だ」と語った。「ラヤンには良いところがたくさんある。あとはバランスだ。選手が楽しそうにしているのは、間違いなく好きだ。ただ、私はシンプルなプレーも好きだ。複雑にする必要はない」

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マレスカ監督は、フランス人選手の持ち前の創造性を指導で失わせるつもりはないと強調した。「ラヤンのように優れた選手には、そうしたプレーが必要なときもある。それをしているときの彼は楽しそうだし、チームのチャンスをつくれるなら、なお良い」と話した。「それは彼が持ち続けるべきものだ。彼はボールが好きで、ボールを欲しがる。それを私が取り除くつもりはない。ただ、適切なバランスを見つける必要がある。適切な位置にいる彼にボールを届けられれば、チャンスをつくれるからだ」

シティを待つヴィラ戦





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マンチェスター・シティは土曜日、プレミアリーグのアストン・ヴィラとのアウェー戦でも攻撃面の勢いを維持したいところだ。フォーデンが絶好調で、シェルキも創造性を発揮して継続的に脅威を与えており、マレスカ監督率いるチームはミッドランズへの遠征に向けて十分な戦力を備えている。

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新監督の下で国内での優位を確固たるものにしようとするシティにとって、この好調を維持することが重要になる。フォーデンにとっては、ヴィラ・パークでも好パフォーマンスを見せることが、イングランド代表復帰を確実にする最後の一歩となるかもしれない。