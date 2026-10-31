マンチェスター・シティのブライトン戦選手採点：ジェレミー・ドクが輝くも、ホームのシティはプレミアリーグで2連敗

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1週間前にアストン・ヴィラに1-2で敗れたマンチェスター・シティは、エティハド・スタジアムでブライトンに0-1で敗れ、プレミアリーグ2連敗を喫した。11分にヤシン・アヤリが決めたゴールが決勝点となり、エンツォ・マレスカ率いるチームにとっては、もどかしい午後となった。

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シティはボール支配率62％、シュート21本と試合を支配したが、バルト・フェルブルッヘンと統率の取れたブライトン守備陣が立ちはだかった。ホームチームではジェレミー・ドクとイリマン・エンディアイが攻撃をけん引した一方、アーリング・ハーランドにはボールがなかなか届かなかった。

ブライトン戦におけるマンチェスター・シティの選手採点は以下の通り。

GK・DF

ジャンルイジ・ドンナルンマ：6点 11分にゴールからボールを拾い上げた以外は、仕事が少なかった。序盤にパスカル・グロスのCKをパンチングでしのぎ、ブライトンの数少ないシュートにも対処した。

マテウス・ヌネス：5点 マルク・グエイに代わって先発復帰したが、苦しい午後を過ごした。ゴール前を横切る低いボールを処理できず、マキシム・デ・カイペルに当たってこぼれたボールが、決勝点を決めるアヤリのもとへ渡った。63分には背後へ抜け出したものの、フェルブルッヘンに阻まれた。

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アブドゥコディル・フサノフ：6点 序盤にデ・カイペルのクロスをクリアし、ブライトンの数少ないカウンターにもよく対応した。89分には強烈なシュートでフェルブルッヘンにセーブを強い、終盤の同点ゴールに最も近づいた。

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ルベン・ディアス：6点 長い時間にわたってブライトンの攻撃を抑え、相手のシティのペナルティーエリア内でのボールタッチをわずか9回にとどめた。しかし、反対側のゴールで同点弾が生まれなければ、堅実な守備も報われなかった。

ヨシュコ・グヴァルディオル：6点 ボールを持った際のプレーは安定していたが、左サイドからの攻撃への貢献は乏しかった。シティが反撃を狙う中、79分にフィル・フォーデンと交代した。

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MF

アユブ・ブアディ：5点 ラヤン・シェルキに代わって先発。獲得したFKによってチェマ・アンドレスの警告を誘ったが、存在感を示すには至らなかった。チームで最初に交代し、55分にシェルキへ後を託した。

エリオット・アンダーソン：7点 シティで最も精力的に動いた選手の一人。鋭いクロスからエンディアイのヘディングを引き出したが、ボールはわずかに枠を外れた。一方、序盤にはエンソ・フェルナンデスとのワンツーで得た好機を、大きくなったトラップで逃した。アディショナルタイムにはドクのシュートもお膳立てした。

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エンソ・フェルナンデス：6点 トップ下で序盤にアンダーソンと巧みに連係してチャンスをつくったが、密集したペナルティーエリアを崩す決定的なパスは出せなかった。64分にニコ・オライリーと交代した。

FW

イリマン・エンディアイ：7点 右サイドで輝きを放った。ヘディングはわずかに枠を外れ、オリヴィエ・ボスカリをかわして放ったシュートはフェルブルッヘンの正面へ。後半序盤には見事な単独突破から放ったシュートを弾かれ、ボールはゴール枠に当たった。デ・カイペルの警告も誘い、アランとの交代前には角度のない位置からシュートを放ったが、枠を外れた。

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ジェレミー・ドク：8点 シティで最も脅威となった攻撃の起点。左サイドからの縦へのドリブルでブライトン守備陣を苦しめた。31分にハーランドへ折り返したボールはうまく捉えられず、終盤にはシェルキのシュートをお膳立て。アディショナルタイムにはフェルブルッヘンにセーブを強いた。

アーリング・ハーランド：5点 ノルウェー人FWにとって、もどかしい試合となった。39分を終えた時点でボールタッチはわずか10回。最初のチャンスではシュートをミートできず、ハーフタイム直前の最大の好機も、ルイス・ダンクのスライディングに阻まれた。

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途中出場選手・監督

ラヤン・シェルキ：6点 （55分、ブアディに代わって出場）攻撃に変化を加え、狭いスペースへパスを通そうとした。アディショナルタイムにペナルティーエリア外から放ったシュートはブロックされた。

ニコ・オライリー：6点 （64分、フェルナンデスに代わって出場）プレミアリーグ通算50試合目の出場で活発に動いた。エンディアイに向けてゴール前を横切る鋭いボールを送り、フェルブルッヘンがフサノフのシュートをセーブした後には、ヘディングがわずかに枠を外れた。

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フィル・フォーデン：6点 （79分、グヴァルディオルに代わって出場）シティが勝ち点1を目指す中、その投入にホームの観客は沸いたが、残された時間は少なかった。

アラン：6点 （79分、エンディアイに代わって出場）出場直後に力強い突破でインパクトを残した。グロスに腕をつかませ、ブライトンのMFに警告を受けさせた。

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エンツォ・マレスカ：5点 ヌネスとブアディを起用した先発メンバーの変更は実を結ばなかった。シティはボールを保持し、チャンスもつくったが、リーグ屈指の統率された守備を崩す決定力を欠いた。