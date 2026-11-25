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「いら立っている。母を侮辱された」。ジャンルイジ・ドンナルンマは、マンチェスター・シティがホームでナポリと2-2で引き分けた試合後、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節が行われたスタジアムのミックスゾーンでこう語った。

この発言を伝えたのは『ガゼッタ・デッロ・スポルト』で、同紙はイタリア代表GKを「激怒していた」と表現した。

試合の後半、エティハド・スタジアムのサウススタンド3階席にあるアウェーサポーター席から、侮辱的なチャントが何度も上がった。「ドンナルンマ、売春婦の息子…」

カステッランマーレ・ディ・スタービア生まれのGKは、最初は左腕を上げ、その後は挑発するように両手でナポリファンに続けるよう促した。

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シェルキが2-2とするゴールを決めた後、ドンナルンマはアウェーサポーター席に向かって喜びを表し、ささやかな仕返しをした。

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マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督（同じくカンパニア州出身）は、次のように語った。「ジージョへのチャント？正直、聞こえなかった。試合に入り込みすぎていた」

ナポリファンは昨年の対戦でもドンナルンマをやじっていた。その試合もマンチェスターでのチャンピオンズリーグの一戦だった。

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確執の発端は、8年前の2018年にさかのぼるとみられる。当時ミランのGKだったドンナルンマが、ナポリファンのおじをからかう動画をSNSに投稿していた。