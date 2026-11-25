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「腹が立っている。母を侮辱された」とジャンルイジ・ドンナルンマはミックスゾーンで語った。所属するマンチェスター・シティがホームでナポリと2-2で引き分けた、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節後のことだ。

この発言を伝えた『ガゼッタ・デロ・スポルト』は、イタリア代表GKが「激怒していた」と描写している。

試合の後半、エティハド・スタジアムのサウス・スタンド3層目にあるアウェー席から、「ドンナルンマ、売春婦の息子め…」という侮辱のチャントが何度も上がった。

カステッランマーレ・ディ・スタービア出身のドンナルンマは、最初に左腕を上げ、その後は手で合図をしながら、挑発に応じるようナポリサポーターに「続けろ」と促した。

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シェルキが2-2とするゴールを決めた後、ドンナルンマはアウェー席に向かって喜びを表し、ささやかな意趣返しをした。

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マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督もカンパニア州にルーツを持つ。マレスカ監督は次のように語った。「ジージョへのチャント？ 正直、聞こえなかった。試合に集中しすぎていた」

ナポリサポーターは昨年の対戦時にもドンナルンマに野次を飛ばしていた。その試合もマンチェスターで行われたチャンピオンズリーグの一戦だった。

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対立の発端は8年前の2018年にさかのぼるとみられる。当時ミランのGKだったドンナルンマは、ナポリのファンである叔父をからかう動画をSNSに投稿していた。

マンチェスター・シティのフランス人攻撃的MF、ラヤン・シェルキは次のように語った。「マン・オブ・ザ・マッチ？ そんなものはどうでもいい。ただ勝ちたいだけだ。いいプレーはできたが、十分なエネルギーを出せなかったと思う。もっとやらなければならない」

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ナポリのデンマーク人センターフォワード、ラスムス・ホイルンドは次のように語った。「ゴール後に『マンチェスターは一つだけ』と言った？ 冗談だ。ユナイテッドとシティには街を二分する大きなライバル関係がある。僕にはマンチェスター・ユナイテッドでプレーした過去があり、だからユナイテッドは僕のクラブだ。でも、シティに対して何かあるわけじゃない」