マンチェスター・シティの主力選手の一人が、来夏の移籍市場において、アル・ヒラルとアル・ナスの主要な獲得ターゲットとなっている。

マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督の助手を務めるペップ・リンデルス氏は、MFベルナルド・シルバが、9年間在籍したこのイングランドのクラブでの最後の日々を過ごしていると発表した。

リンドース氏はBBCの取材に対し、「どんな美しい物語にも終わりはある。彼が最後の数ヶ月を楽しみ、彼にふさわしい別れを告げられることを願っている。彼はそれだけの価値がある」と語った。

さらに、「彼のような選手を別の選手で補うことは決してできない。なぜなら、彼のような質を備えた選手は他にいないからだ」と付け加えた。

サウジアラビア紙「アル・ヨム」によると、アル・ナセルとアル・ヒラルは、来夏のフリー移籍でシルバをロシェン・リーグのスター軍団に迎え入れるべく争っている。

シルバは2015年3月以来、ナスのスター選手クリスティアーノ・ロナウドと共にポルトガル代表でプレーしている。

31歳のシルバは、バルセロナやユヴェントス、さらにはアメリカン・リーグのクラブへの移籍も噂されている。



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