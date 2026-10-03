マンチェスター・シティに関する財務違反疑惑を暴露し、欧州サッカー界に混乱を巻き起こした「フットボール・リークス」の情報を流出させたポルトガル人のルイ・ピント氏が、自身の身の安全が脅かされていると警告した。ポルトガル当局が、秘密の住居提供や身辺警護を含む証人保護プログラムの適用を終了する決定を下したことを受けてのものだ。

ピント氏は自身のXアカウントへの投稿で、証人保護プログラムを管轄する委員会から、同プログラムへの参加終了を通告されたと明かした。殺害予告を受けており、暗殺未遂に遭う恐れがあるなか、この決定は自身を現実的な危険にさらすものだと述べ、数日中に期間未定で非公表の場所へ移らざるを得なくなると付け加えた。

ピント氏の弁護団は保護撤回の決定に異議を唱え、ポルトガル当局に再考を求めた。弁護士らによれば、彼が暴露した情報に関連する複数の司法手続きが依然として継続していることから、保安面および法的な影響に警鐘を鳴らしている。

嵐の中心にあるマンチェスター・シティの問題

弁護団は決定に異議を唱える根拠の一つとして、「フットボール・リークス」の流出に関連する手続きが継続していることを挙げた。そのなかには、プレミアリーグの財務規定に対する100件以上の違反疑惑に直面しているマンチェスター・シティの件も含まれる。

弁護士らは、これらの案件が継続していることから、ピント氏に付与された保護を終了する前に、彼の安全に対する潜在的なリスクを考慮に入れる必要があると見ている。

「フットボール・リークス」の流出は2015年に始まった。ピント氏が選手の契約や移籍、クラブや選手代理人の金銭取引に関する機密文書を公開したもので、これにより欧州の複数の国で捜査や司法手続きが開始され、サッカー界で大きな論争を呼んだ財務関連の資料に光が当てられた。

ピント氏の弁護士らは、彼が受けている脅威は仮定のものではないと説明し、去る4月にリスボンで襲撃を受けたこと、そして彼が暴露した資料には多大な資金力を持つ有力者の名前が記載されていること、さらにそれらの流出に関連する一部の司法手続きが依然として続いていることを指摘した。

過去の有罪判決を経て新たな案件で無罪に

去る4月、37歳のピント氏は、ポルトガルでの2度目の裁判において、自身にかけられたすべての容疑について無罪判決を得た。2023年9月には、裁判所が情報犯罪とスポーツ投資ファンドに対する恐喝未遂の罪で有罪とし、執行猶予付きの禁錮4年を言い渡していた。

当局は2019年1月、当時居住していたハンガリーでピント氏を逮捕し、その後ポルトガルへ引き渡した。彼は1年以上を未決勾留で過ごした後、他の捜査で当局への協力に同意し、これにより当局は彼が所持していた暗号化データへのアクセスが可能となった。

保護終了の決定は、彼の名前が結びつけられた流出の影響が、マンチェスター・シティの財務案件を筆頭とする複数の司法ファイルに依然として残っているなか、彼の安全をめぐる弁護団の懸念を呼び起こしている。