「フットボール・リークス」の情報漏洩によってマンチェスター・シティに向けられた財務違反を暴露し、欧州サッカー界に波紋を広げたポルトガル人のルイ・ピント氏が、自身の命が危険にさらされていると警告を発した。これは、秘密の住居提供や身辺警護を含む証人保護プログラムの適用を終了するというポルトガル当局の決定を受けてのものである。

ピント氏は、プラットフォーム「X」の自身のアカウントへの投稿で、証人保護プログラムを担当する委員会から、同プログラムへの参加終了を通告されたと明かした。そして、この決定は自身を本当の危険にさらすものだと述べ、殺害の脅迫を受けていることや暗殺未遂に遭う恐れがあることを挙げた。さらに、数日以内に、非公表の場所へ、期限を定めず移らざるを得なくなると付け加えた。

ピント氏の弁護側は保護撤回の決定に異議を唱え、ポルトガル当局に再考を求めるとともに、その治安面・法的な影響について警告した。弁護人らによれば、特に彼が暴露した情報に関連する複数の司法手続きがいまだ続いていることが理由だという。

マンチェスター・シティの事案が嵐の中心に

弁護団は決定に異議を唱える根拠の一つとして、「フットボール・リークス」の情報漏洩に関する手続きが継続していることを挙げた。その中には、プレミアリーグの財務規則に対する100件以上とされる違反の疑いで告発に直面しているマンチェスター・シティの事案も含まれている。

弁護人らは、これらの事案が継続していることから、彼に付与された保護を終了する前に、ピント氏の身の安全に対する潜在的なリスクを考慮すべきだとの見解を示している。

「フットボール・リークス」の情報漏洩は2015年に始まった。ピント氏が、選手の契約や移籍、クラブや選手代理人の金銭取引に関する機密文書を公表したことがきっかけで、欧州の複数の国で捜査や司法手続きが開始され、サッカー界で大きな論争を巻き起こした財務関連の案件に光が当てられることとなった。

ピント氏の弁護人らは、彼が受けている脅迫は仮想的なものではないと説明し、昨年4月にリスボンで襲撃を受けたことや、彼が暴露した文書に名前が記載された、潤沢な資金を持つ有力な人物が存在すること、そしてそれらの情報漏洩に関連する一部の司法手続きがいまだ継続中であることを指摘した。

過去の有罪判決を経て新たな事案で無罪に

昨年4月、37歳のピント氏は、ポルトガルでの2度目の裁判において、彼に向けられたすべての罪状について無罪判決を得た。これに先立ち、2023年9月には、裁判所が情報犯罪およびスポーツ投資ファンドへの恐喝未遂の罪で彼を有罪とし、執行猶予付きの禁錮4年を言い渡していた。

当局は2019年1月、当時居住していたハンガリーでピント氏を逮捕し、その後ポルトガルへ引き渡した。彼は1年以上にわたり未決勾留され、その後、他の捜査における当局への協力に同意した。これにより、当局は彼が所持していた暗号化データにアクセスできるようになった。

保護終了の決定は、彼の身の安全をめぐる弁護側の懸念を引き起こしている。彼の名前が結び付けられた情報漏洩の影響は、マンチェスター・シティの財務に関する事案を筆頭に、複数の司法案件においていまだ色濃く残っている。