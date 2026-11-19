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マンチェスター・シティの法的な争いが、クラブの資金計画に大きな影響を及ぼしている。プレミアリーグによる最近の判断を受け、米国の投資家が動き、シェイク・マンスールは20億ドルの投資機会を失ったと報じられている。

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米大手投資会社がシティ・フットボール・グループへの20億ドル融資を撤回

アポロ・グローバル・マネジメントは、2008年からマンチェスター・シティを所有するシティ・フットボール・グループ（CFG）への20億ドルの融資について、交渉の最終段階に入っていた。しかし、フィナンシャル・タイムズの報道によると、交渉に詳しい関係者は、 シティがプレミアリーグの財務規則に違反したと判断された 後、アポロが交渉から撤退したと明かした。

9月に下された判断では、シティは2009年から2018年にかけての 114件の申し立てで違反が認められた 。 シティは直ちに異議を申し立てた が、融資交渉の破綻はクラブの将来をめぐる不確実性を浮き彫りにしている。

報道が伝える融資計画とマンスールによる資金投入

同紙によると、20億ドルの融資はCFGの流動性を高め、既存の融資枠を借り換えるためのものだった。未解決の法的な争いがクラブに影を落とす中、この交渉の破綻はオーナー側の広範な財務再編にとって痛手となる。

先月、オーナーの シェイク・マンスールはCFGに1億ポンドを直接投入した 。この資金でグループの財務状況は改善したものの、アポロからの支援を失ったことは、プレミアリーグの判断がすでにクラブの経営に影響を及ぼしていることを示している。

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アポロがスポーツ事業を拡大する一方、シティは厳しい処分の可能性に直面

アポロが撤退したのは、同社が世界のスポーツ事業に積極的に進出していることを考えれば見逃せない。1兆ドル超の資産を運用する米投資会社は、アトレティコ・マドリーの株式の過半数を保有し、2024年12月にはノッティンガム・フォレストに8000万ドルを融資した。今年初めにはMLBのニューヨーク・ヤンキースと26億ドルの融資契約を結んでいる。

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一方、シティにとって交渉の破綻は、厳しい処分が下されるとの懸念をさらに強めている。まだ処分は出ていないものの、 降格を求める声 に加え、大規模な勝ち点剥奪や過去のタイトルの剥奪も取り沙汰されている。

重要な異議申し立ての審理が迫る

シティが9月に異議を申し立てて以降、ほとんど情報は出ておらず、複雑な法的手続きがさらに遅れる可能性もある。ただ、異議申し立ての審理は来月開催される見込みで、判断の覆しを目指すシティにとって重要な局面となる。

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シティが異議申し立てに失敗した場合、 来年に正式な処分が下される可能性があると報じられている ため、サポーターは重大な判断を前に不安を募らせている。