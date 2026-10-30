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マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は、古巣チェルシーの懲戒処分歴を巡って緊迫したやり取りを交わした。イタリア人指揮官は、前所属クラブが受けたレッドカードの多さへの懸念を一蹴し、現在のチームは正しい方向に進んでいると強調した。

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マレスカ監督、緊迫した記者会見に臨む

マレスカ監督は、チェルシー在任中に直面した規律上の問題に関する質問を一蹴した。イタリア人指揮官は金曜日、ブライトンとのプレミアリーグの試合を前に、記者と緊迫したやり取りを交わした。

元教え子たちが多くのレッドカードを受けたことについて質問が出た。マレスカ監督は元日にロンドンのクラブを去っている。しかし、マンチェスター・シティの指揮官は、それが実際に懸念すべき問題だったとは認めず、週末の対戦を前にその見方をすぐさま退けた。

マレスカ監督、記者に反論

チェルシーの規律上の問題について追及されたマレスカ監督は、即座に質問の前提に異議を唱えた。そして、問題となった行為が具体的にいつのことを指すのか、記者に明確にするよう求めた。

「私がいた時のことか、それとも去った後のことか？」とマレスカ監督は問い返した。記者が在任中のことを具体的に聞いていると確認すると、イタリア人指揮官はそっけなく答えた。

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「あなたは情報が足りない。私がいた時は……私が去った時は」と返答。在任中、レッドカードが継続的な問題だったのではないかとさらに問われると、「そうは思わない」とだけ述べた。

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チェルシーのカードとシティの進歩

マレスカ監督がチェルシーで過ごした最後の数カ月間には、9月から11月にかけて6選手がレッドカードを受けた。同クラブは昨季、プレミアリーグでイエローカード118枚、全大会でレッドカード11枚を記録した。

直面している財務上の不祥事など、ピッチ外でさまざまな問題を抱えているものの、マレスカ監督は現在のチームに満足していると主張する。6月末に指揮を執り始めた同監督は、大きな変化がありながらもチームは順調に成長していると考えている。

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「我々は正しい方向に進んでいる」とマレスカ監督は説明した。「現時点で我々は戦えていると思う。多くの選手が入れ替わり、監督も交代した。だが、クラブにとって良いことは、現時点で我々がすべての大会で戦えていることだし、時間がかかることも分かっている」

シティ、ブライトン戦へ準備

マンチェスター・シティは土曜日、ブライトンをホームに迎え、好調を維持したいところだ。シティは現在、8試合で勝ち点21を獲得してプレミアリーグの首位に立つ。得失点差でアーセナルを上回り、対戦相手のブライトンには勝ち点5差をつけている。