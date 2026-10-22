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マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は、アーリング・ハーランドがアストン・ヴィラとの次節プレミアリーグ戦に向けて完全にコンディションを整えていると明かし、チームに大きな朗報をもたらした。ノルウェー人ストライカーは大事を取って週半ばの試合を欠場したが、国内での全勝記録の維持を目指す王者の前線を率いる準備はできている。

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ハーランド、プレミアリーグ復帰へ準備万端

得点力を誇るストライカーは、週半ばに行われたクラブの欧州大会の試合でベンチに置かれ、週末の出場をめぐって多少の懸念が生じていた。しかし、土曜昼のキックオフに向けて準備を進めるシティのイタリア人指揮官は、エースFWの状態に関する不安をすぐに打ち消した。ノルウェー代表FWは先日のイプスウィッチ戦で負った打撲を抱えていたが、遠征メンバーに入れるまでに回復した。マレスカ監督の説明により、リーグ屈指の得点力を誇るストライカーが、ウナイ・エメリ監督率いるチームとの一戦で攻撃の先頭に立てることが明らかになった。

マレスカ監督は、ほかの選手はまだ状態を確認中だと認める一方、ハーランドの出場については明言した。「今日の午後に練習がある。全員が出場できるかもしれないし、できないかもしれない。まだ不透明だ。昨日は全員が回復に向かっていたので、今日の午後に確認する。100％出場可能なのはアーリングだけだ。ほかの3人については、今日の練習を待つ必要がある」と、『マンチェスター・イブニング・ニュース』が伝えた。

シティ、さらに3選手の負傷を懸念





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ハーランドに関する知らせは非常に明るいものだが、シティの指揮官はほかのトップチームの3選手が出場できるか、なお気をもんでいる。ニコ・オライリー、マテウス・ヌネス、マテオ・コヴァチッチは、いずれもイプスウィッチ戦後に抱えた問題が影響し、週半ばの試合を欠場した。3人がメンバーから外れれば、中盤でのマレスカ監督の選択肢は少なくなる。王者には過密日程も迫っている。

医療スタッフは3人が週末の試合に少しでも出場できるよう、休みなく対応を続けている。ただ、最終的な練習メニューを終えるまでは出場できるかどうか分からない。マレスカ監督は選手たちに不必要なリスクを負わせないと強調しつつ、最近見られる回復の進展が試合当日の出場につながることを期待している。3人をメンバーに含めるかどうかは、チームがウェスト・ミッドランズへ向かう直前に最終決定される見込みだ。

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セメンヨが離脱、フォーデンの役割が増大

アントワーヌ・セメンヨの長期離脱も、負傷者をめぐる状況を複雑にしている。アタッカーのセメンヨはイプスウィッチ戦で膝に重傷を負い、約8週間の戦線離脱が見込まれる。この痛手によって攻撃陣のローテーションに穴が生じ、秋の間もシティの勢いある得点ペースを維持するため、出場可能な残りのFW陣には一段と重い役割が求められる。

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セメンヨが不在の中、フィル・フォーデンはすでに、より大きな責任を担う準備ができていることを示した。イングランド代表のフォーデンは週半ばの試合で圧巻のハットトリックを達成し、主役となってチームにとっての重要性を際立たせた。セメンヨが長期のリハビリを始める中、マレスカ監督はフォーデンの創造性と決定力に大きく頼ることになる。選手の離脱が続いても、チームはすべての戦いで競争力を保つ構えだ。

開幕からの全勝維持へ





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シティはプレミアリーグの開幕7試合で一度も勝ち点を落とさず、現在は2位に勝ち点3差をつけて首位に立っている。アーセナルが僅差で追い、土曜の後刻にエヴァートン戦を控える中、シティにはヴィラ・パークで再び勝ち点3を獲得する重圧がかかる。指導陣は複数の負傷者に頭を悩ませているものの、首位でのリードを広げようとするチーム内の雰囲気は明るい。

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「雰囲気はとても良い。ここまでのスタートには満足しているが、もっと勝ちたいという意欲がある」とマレスカ監督は説明した。「現時点では満足しているが、さらに上を求めている。スタートには満足しているが、それだけでは足りない。土曜の試合に勝てるよう準備していく」