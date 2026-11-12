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マンチェスター・シティのウィンガー、ジェレミー・ドクのコンディションは、木曜日に敵地で行われるトルコとのネーションズリーグ戦を前に、ベルギー代表のマルク・ファン・ボメル監督にとって朗報となった。一方、ベルギー代表の歴代最多得点者であるフェネルバフチェのFWロメル・ルカクは股関節に問題を抱え、イズミルでの一戦を欠場する。

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対照的なコンディション情報がメンバー編成に影響

ドクが代表に復帰し、グループA1の残り2試合に臨む。負傷により、9月と10月の最初の4試合を欠場していた。代表48試合で7得点を挙げている24歳は、以前、病気の影響でワールドカップでも目立った活躍ができなかった。プレミアリーグでプレーするサイドアタッカーが再び起用可能となった一方、33歳のストライカー、ルカクは所属クラブが拠点を置く国の代表との対戦を欠場する。

アタッカーの復帰でうれしい悩み

俊足のアタッカーが復帰したことで、オランダ人指揮官はサイドに多くの選択肢を得た。チームは木曜日にイズミルで行われる一戦に続き、日曜日にはブリュッセルでイタリアをホームに迎える。

ファン・ボメル監督は水曜日の試合前会見で、ポジション争いを歓迎した。「ジェレミーがチームに戻ってきてくれて、とてもうれしい。

「先発メンバーを選ぶのは確かに難しくなるが、5人のウイングは全員、左右どちらでもプレーできると思う。組み合わせを考えるのは難しいが、うれしい悩みだ。誰がプレーするかは、まだ答えられない」

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代表最多得点者が大事を取って欠場

一方、アウェーに乗り込むチームは、ベテランFWを欠いて戦わなければならない。現在トルコでプレーするルカクは、代表135試合で同国最多の94得点を記録している。

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ファン・ボメル監督は、練習に参加しているにもかかわらず木曜日の試合を欠場する理由について、こう説明した。「ロメルは股関節に問題を抱えている。昨日から違和感があった。練習はできているが、話し合った上で出場メンバーには入れないと決めた。

「彼はピッチ内外で私たちにとって重要な選手だ。これまで先発は1試合だけだが、途中出場も含め、すでに大きな貢献をしている。

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「だから、イタリア戦に間に合うよう回復してほしい」

準々決勝進出の行方は予断を許さず

ベルギーは現在、グループA1で3位につけている。10月に勝ち点のない最下位トルコを3-0で破るなど、2勝2敗で勝ち点は6。3月の準々決勝に進めるのは上位2カ国のみで、ファン・ボメル監督率いるチームは勝ち点10で首位のフランス、同7で2位のイタリアを追っている。イタリアは木曜日にミラノで首位フランスを迎えた後、日曜日にブリュッセルで行われるグループ最終戦に臨む。