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マンチェスター・シティは土曜日、プレミアリーグで再び貴重な勝ち点を取りこぼした。エンツォ・マレスカ監督率いるチームはホームでフラムと1-1の引き分けに終わった。エティハド・スタジアムでは、フラムが長い時間にわたって番狂わせを起こすかに見えた。ロドリゴ・ムニスがアウェーチームを先行させたが、後半にエリオット・アンダーソンが見事なボレーで決め、1-1の最終スコアとなった。前半にはアーリング・ハーランドのゴールが物議を醸す判定で取り消された。

マンチェスター・シティは大きなプレッシャーを背負ってこの試合に臨んだ。直近のリーグ戦3試合で敗れ、フラム戦を前に首位アーセナルとは勝ち点6差がついていた。マレスカ監督はノッティンガム・フォレストに1-3で敗れた試合から先発を3人変更し、ニコ・オライリー、アイユブ・ブアディ、フィル・フォーデンを起用した。フラムでは元アヤックスのDFカルヴィン・バッシーとケニー・テテが先発した。

ホームチームは立ち上がりから主導権を握ろうとしたが、組織的なフラムの守備に阻まれた。デイヴィッド・アフェングルーバーが重要なブロックでオライリーのチャンスを防ぎ、ハーランドのシュートもブロックされた。一方のフラムも押し込まれることなく、たびたび攻撃に出た。

16分、その攻撃が意外な先制点につながる。この日、古巣の選手たちと対戦したフラムのオスカー・ボブが、見事な攻撃からムニスにパス。ブラジル人ストライカーは迷わずペナルティーエリア内から高い位置へ蹴り込み、スコアを0-1とした。

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その数分後、マンチェスター・シティは追いついたかに思われた。25分、GKベルント・レノが最初のシュートを処理しきれず、ハーランドが2度目のシュートでボールをレノの脇へ押し込んだ。しかしトム・ブラモール主審は、ノルウェー人FWがレノの手からボールをはじいたとしてゴールを認めず、その判定はVARによって支持された。レノはまだボールを確実に保持していないように見えただけに、極めて物議を醸す判定だった。

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同点ゴールを取り消されたホームチームは強い苛立ちを見せ、その後もフラムに圧力をかけるのに苦しんだ。ハーランドにはさらに2度の絶好機が訪れたが、最初は大きく枠を外し、もう一度はゴールの脇へ外した。反対側では、守備のミスを突いたボブに対してジャンルイジ・ドンナルンマが対応を迫られた。ハーフタイムには、観客がシティの選手たちをブーイングでロッカールームへ送り出した。

マレスカ監督はハーフタイムに交代を行わなかったが、チームは後半、より勢いを増してピッチに戻った。フォーデンのシュートをアフェングルーバーが重要なブロックで防ぎ、ホームチームはフラムを次第に押し込んでいく。57分にはフォーデンのCKをサンデル・ベルゲがクリアしたものの、こぼれ球をアンダーソンが美しいボレーで蹴り込み、試合を1-1に戻した。

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このゴールは、アンダーソンにとってマンチェスター・シティでのリーグ戦初得点となった。MFはその後、目に見えて自信を深めたプレーを見せ、2点目にも迫ったが、シュートはレノの守るゴールの左ポスト脇へ外れた。ハーランドからパスを受けた好機も、結局は追加点につながらなかった。

一方のフラムも、ホームチームの圧力が強まる中で引き下がらなかった。ベルゲの絶妙なパスからムニスにこの日2点目の大きなチャンスが訪れたが、ドンナルンマがゴール隅への低いシュートを見事に防いだ。その少し後には、元アヤックスのカルヴィン・バッシーのシュートもイタリア人GKが好セーブで阻んだ。

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終盤、マレスカ監督はラヤン・シェルキ、ヨシュコ・グヴァルディオル、アランらを投入して勝ち越しを狙ったが、2点目は生まれなかった。これにより、シティがフラムを相手に続けていたプレミアリーグでの連勝は17で止まった。マレスカ監督のチームはリーグ戦4連敗こそ免れたものの、2位の座をブライトン＆ホーヴ・アルビオンに明け渡した。