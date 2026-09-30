



プレミアリーグがマンチェスター・シティに下した有罪判断は衝撃的だ。115件の訴因のうち114件で有罪。その内容は決して軽微な違反などではない。リーグが設置した独立委員会は、2009年から2018年にかけてクラブが組織的な財務不正を行っていたことを立証するのに十分な証拠を見つけた。

アブダビの支配一族によって運営されるこのクラブは、判事らの見解によれば、とりわけ財務諸表を偽って示し、企業と架空契約を結び、「収入を人為的に膨らませ、コストを引き下げた」と判決文にはある。これによりシティズンズは長年にわたり、例えば移籍市場で、本来ならUEFAおよびプレミアリーグの規則上許される額を超えて資金を投じることができた。マンチェスター・シティはこうして最大10億ユーロの違法な利益をだまし取ったとされている。

まさに、その規模において歴史的であり、あらゆる最上級表現に値する判決だ。とりわけ財政面では、これまでに例のない結果を招く可能性がある。すでに、プレミアリーグで不利益を被ったクラブが、逸失収入を理由にマンチェスター・シティへ損害賠償を求める可能性まで取り沙汰されている。

だが今度は、この有罪判断に見合う処分が下されなければならない。そうでなければ逆効果となり、事態をさらに悪化させる恐れもある。

ペップ・グアルディオラの古巣に歴史的な処分が科される可能性は、判決文の書かれ方によって高まったとはいえ、まだ決まったわけではまったくない。

マンチェスター・シティはこれまでにも財務違反で有罪となったことがあるのか？

マンチェスター・シティが財務違反で有罪とされたのは、今回が初めてではない。正確に言えば、マンチェスター・シティは2020年にも、今回と同じ違反で有罪判断を受けている。

当時UEFAは、ファイナンシャル・フェアプレーへの重大な違反を理由に、スカイブルーズを2年間すべての欧州クラブ大会から締め出し、3000万ユーロの処分を科した。その後、この判決は国際刑事裁判所CASによって破棄されたが、それは決して裁判所がシティの無実を認定したからではなかった。むしろシティは、規則とUEFAのやや甘い調査姿勢の恩恵を受けた。

UEFAでは5年が経過すると財務違反は時効となる。当時マンチェスター・シティに向けられた疑惑は主に2009年から2013年の期間に関するもので、2020年の時点では時効となっていた。

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加えてUEFAは主として、内部告発者ルイ・ピントがフットボール・リークスの一環として、とりわけシュピーゲルに提供した文書に依拠していた。どうやら欧州連盟は、より最近の時期に関する追加証拠を探すことにあまり力を注がず、この厄介な案件を早く終わらせたかったようだ。結局、マンチェスター・シティは当局への協力不足を理由とする1000万ユーロの処分で済んだ。

厳しい処分がなければ、どれほど歴史的な判決でも価値はない

調査の甘さをプレミアリーグに向けることはできない。委員会は今回の判決が下るまで3年にわたって調査を続けた。そしてリーグでは、利益と持続可能性に関する規則（PSR）違反に時効が存在しないため、アブダビの支配一族によるクラブ買収初期の、最も裏付けが強く公にアクセス可能な証拠も使うことができた。

世界で最も商業的で最も資本主義的なリーグであるプレミアリーグが、よりによって今、UEFAが2020年に失敗したことをやり直しているのは非常に注目に値する。

だが前述の通り、この判決はあくまで第一歩でしかあってはならない。率直に言って、マンチェスター・シティが2020年にも同じ違反で有罪となっていたことを、昨日の時点でどれほどの人が覚えていただろうか。ユヴェントスが審判の組織的操作（「カルチョーポリ」）を理由に2006年にセリエAから強制降格させられたことは、今でも多くの人が覚えている。一方で、会計操作（「プルスヴァレンツァ」）を理由に2023-24シーズンのカンファレンスリーグから除外された件は、すでに多くの人が忘れかけているだろう。

歴史的な処分がなければ、どれほど厳しい判決でも価値はない。

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それは、そうすればすべてが良くなるからではない。そう考えるのは愚かだ。不正はプロサッカーが生まれて以来、その一部であり続けてきた。そしてこれまで関係者は、ひとつの抜け穴が塞がれるたびに、常に新たな抜け道を見つけてきた。だがマンチェスター・シティが、これほど大規模な違反を犯し、これだけの判決を受けながら、なお厳しく処分されないのであれば、ファイナンシャル・フェアプレーのようなあらゆるルールは、最終的に葬り去るしかなくなる。

この点で本当に少しでも状況を良くしたいのなら、シティには痛みを伴う処分が必要だ。

マンチェスター・シティに現実的に何が待っているのか？

数年にわたる大幅な勝ち点剥奪や、数千万から数億ユーロ規模の罰金、さらには強制降格、当該期間に獲得したすべてのタイトルの剥奪、競合クラブへの大規模な損害賠償支払いまで、あり得る処分は本当に何でもある。

だが正直に言えば、残念ながらそれを本気で想像するのは難しい。プレミアリーグが見せしめとしてマンチェスター・シティに可能な限り最も重い処分を科すことが、どれほど望ましく重要であったとしても、そうすればリーグは自らにも損害を与えることになる。チェルシーFC、アストン・ヴィラ、ノッティンガム・フォレストのようなクラブは、PSRの限界を攻撃的に突いている。それ自体は禁じられていないが、本気で臨むならリーグは今後、創造的な会計処理の気配が少しでもあれば、毎回きわめて厳密に目を光らせなければならない。

加えて、マンチェスター・シティの財力を過小評価してはならない。マンチェスター・シティはかなりの確率で上訴に踏み切る。事実上無限で、しかも国家に支えられたクラブの資源を相手に、終わりの見えない法廷闘争を続けることは、極めて大きな財政的・政治的リスクをはらむ。リーグにとっても、最終的にはリーグの全クラブにとってもだ。さらに厳しい判決は、すでに述べたように、自分たちはタイトルやチャンピオンズリーグ、その他大会からの収入を奪われたと感じる他クラブによる、予測不能な損害賠償請求の洪水を引き起こす可能性もある。リーグが最終的に、法的迷宮に迷い込まないためにマンチェスター・シティと現実的な取引を結ぶのではないかという懸念はある。

だがそれでは、この判決が本来果たすべきだったこととは正反対の結果になる。ファイナンシャル・フェアプレーや、イングランドの利益と持続可能性に関する規則は、完全に死んだも同然になるだろう。