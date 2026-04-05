マンチェスター・シティとチェルシー、FAカップ準決勝の組み合わせは極めて有利

リーズ・ユナイテッドがウェストハム・ユナイテッドを破ってカップ戦を制した直後、FAカップ準決勝の組み合わせ抽選が行われた。国内カップ戦優勝の最有力候補であるマンチェスター・シティとチェルシーは、互いに直接対決を回避することになった。

リーズは日曜日、ウェストハムとのPK戦の末、劇的な勝利を収めた。ジョエル・ピローやパスカル・ストルイクらが所属するこのチームは、抽選の結果、チェルシーと対戦することになった。チェルシーは前日、ジョレル・ハトーのゴールもあり、リーグ・ワン所属のポート・ヴェイルを7-0で圧倒していた。

チェルシーは事前予想では優勝候補だが、「ザ・ブルーズ」は油断できない。リーグ戦では、チェルシーはホームでリーズに2-2の引き分けに終わり、12月には3-1で敗れるなど、リーズに苦戦を強いられている。

マンチェスター・シティは、リヴァプールとのホーム戦という、紙面上では最も厳しい準々決勝を強いられた。リヴァプールの好調なスタートにもかかわらず、ペップ・グアルディオラ率いるチームは最終的に相手を圧倒した（4-0）。アーリング・ブラウト・ハーランドがハットトリックを達成した。

シティは今後、チャンピオンシップ所属のサウサンプトンとの準決勝を控えている。「セインツ」は土曜日、イングランドリーグ優勝へ快進撃中のアーセナルをホームで撃破し、大きなセンセーションを巻き起こした。予想を覆す2-1の勝利となった。

準決勝は4月25日・26日の週末に行われる。両試合ともウェンブリーで行われる。

FAカップ準決勝の組み合わせ：

チェルシー - リーズ・ユナイテッド

マンチェスター・シティ - サウサンプトン