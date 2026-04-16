マンチェスター・シティとグアルディオラ監督が、5000万ユーロで獲得した新戦力と別れた。

プレミアリーグ2位のマンチェスター・シティは木曜日、ベルナルド・シルバが今シーズン限りで退団すると発表した。ポルトガル出身の31歳MFはフリー移籍でエティハド・スタジアムを去る。獲得には数年前に5000万ユーロが支払われた。

2017年の加入以来451試合に出場し、リーグ6回、FAカップ2回、2023年のチャンピオンズリーグなど通算19タイトルを獲得。直近ではアーセナルを破ったEFLカップ制覇に貢献した。

クラブは「ベルナルドは、プレミアリーグとFAカップで優勝の可能性が残る今シーズン、さらなるタイトル獲得に全力を尽くすだろう。彼はシティ史上最高かつ最も愛された選手として記憶されるはずだ」と公式サイトで発表した。

シルバはインスタグラムで「9年前、少年だった私は成功と大舞台を求めてここに来た。マンチェスターとクラブは想像以上のものを与えてくれた」と感謝を綴った。

「共に勝ち取り、成し遂げたすべては、私が永遠に抱き続ける遺産です。『センチュリオンズ』、国内4冠、トレブル、4連覇、そしてその他の栄光。悪くない成果でした」と、この成功を収めたMFは語った。

シルバはペップ・グアルディオラとチームメイトたちに深く感謝している。「クラブ、ペップ、スタッフ、そして9年間共に戦ったチームメイトへ。素晴らしい思い出をありがとう。長くこの旅に参加できたことを感謝する。 毎日トレーニング場で育んだ雰囲気は、ここが私の居場所であり、大きな家族の一員であると感じさせてくれました。残りの数週間を楽しみながら、今シーズンにまだ残る可能性のために共に戦いましょう。」