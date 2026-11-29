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ユリエン・ティンバーは日曜日、アーセナルとマンチェスター・シティのプレミアリーグ上位対決（2-2）で主役の一人となった。オランダ代表DFは終盤のゴールでアーセナルを敗戦から救ったが、英メディアの評価は決して手放しではない。英国紙の一つからは落第点まで付けられた。

エミレーツ・スタジアムで、アーセナルは二度にわたってリードを許した。ティンバーは83分、CKから2-2の同点ゴールを決め、ロンドンのクラブはマンチェスター・シティに対する勝ち点6のリードを維持した。

『BBC』は、ジョゼップ・グアルディオラ監督率いるチームとの一戦におけるティンバーのプレーを6点と評価した。英国メディアは特に、アーリング・ハーランドの先制点に至る場面でのオランダ代表DFの対応を疑問視している。

『BBC』によれば、ティンバーは守備面で強い印象を残せなかった。しかし、イングランドの大一番で終盤に決めた重要な同点ゴールによって、ある程度は挽回した。

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『ザ・サン』は7点を付け、ティンバーのプレーをより高く評価した。英国のタブロイド紙は、DFが序盤に絶好機を逃したことに加え、物議を醸す場面にも関わったと指摘している。

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ティンバーがジェレミー・ドクの髪を引っ張ったように見えたためだ。『ザ・サン』によれば、アーセナルの右サイドバックは試合を続けられて幸運だったという。

同紙は、マンチェスター・シティの先制点に至る場面でもティンバーに責任があったとみている。オランダ代表DFはチームメイトのノニ・マドゥエケを苦しい状況に追い込んだが、終盤にファーポストで同点ゴールを押し込み、挽回した。

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一方、『イブニング・スタンダード』では、ゴールを決めてもティンバーの採点は救われなかった。ロンドンの同紙はオランダ代表DFに5点を付け、守備での仕事ぶりを批判している。

『デイリー・エクスプレス 』もティンバーのプレーを不十分とみなし、元アヤックスのDFに5点を付けた。英国紙は前半にオランダ代表DFとドクの間で起きた物議を醸す場面にも言及している。

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『前半にドクの髪を引っ張ったが、レッドカードを免れた』と『デイリー・エクスプレス』は記した。『それに加え、あの非常に速いウインガーとは終始激しく競り合った』

ティンバーが逃したチャンスも、同紙はDFの減点材料としている。『ヴィクトル・ギェケレシュのヘディングシュートがポストに当たって跳ね返った時、本来ならボールをネットに押し込むべきだった。それでも終了間際には、ゴール前の適切な場所に適切なタイミングでいた』