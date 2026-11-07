マンチェスター・シティは土曜日、プレミアリーグで3連敗を喫した。エンツォ・マレスカ監督率いるチームはノッティンガム・フォレストの電光石火のスタートに対応できず、1-3で敗れた。かつてシティでプレーしたFWリアム・デラップが2ゴールを挙げ、フォレストの勝利に大きく貢献した。シティと首位アーセナルの勝ち点差は6に広がり、今週末にはブライトンに3位の座を奪われる可能性もある。フォレストは16位に浮上。これにより、1試合消化の少ないマンチェスター・ユナイテッドは現在18位となっている。

試合開始からわずか5分でフォレストが先制した。その立役者はジャイール・クーニャだった。ブラジル人DFは、不注意なヨシュコ・グヴァルディオルからボールを奪うと、自信を持ってペナルティーエリアへドリブルで進入。低いシュートでジャンルイジ・ドンナルンマに反応する隙を与えず、1-0とした。

フォレストは試合を支配し、その後も攻撃を続けた。ザヴァー・シュラーガーがシティの攻撃を食い止め、走り込むデラップへパス。まったく妨害を受けずにペナルティーエリアまで進んだデラップは、強烈なシュートを放った。ドンナルンマは再びなすすべなく、スコアは2-0となった。

前半終盤にかけてシティはやや調子を取り戻し、アーリング・ブラウト・ハーランドがマッツ・セルスとの1対1に持ち込んだ場面では、1点を返すかに見えた。ノルウェー人FWはGKをかわしたものの、シュートはゴールラインの手前で、この試合で際立つ活躍を見せたクーニャにクリアされた。その直後、エリオット・アンダーソンのボレーシュートはセルスに阻まれた。

後半、シティは早々に試合へ引き戻すゴールを決めた。左サイドからの攻撃は途切れかけたが、こぼれ球がシェルキの絶好の位置へ。フランス人MFは左足の見事なドロップキックでゴール上隅に強烈なシュートを突き刺し、2-1とした。その直後にはドクのシュートもポストを叩き、同点に迫った。

シティはさらに攻勢を強めたが、ハーランドにはついておらず、コーナーキックが直接ポストに当たる場面もあった。一方のフォレストも、ライアン・イェーツのシュートが相手に当たって軌道を変え、ドンナルンマの頭上でクロスバーの上部を叩いた。

シティがいっそう攻撃のギアを上げたまさにそのとき、フォレストは教科書通りのカウンターから3点目を奪った。モーガン・ギブス＝ホワイトが前進し、並走していたデラップへパス。デラップは強烈なシュートをポストの内側に当てて決め、シティ・グラウンドを歓喜に包んだ。スコアは3-1となった。